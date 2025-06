Dimensionamento scolastico, Olivieri: “Nessun taglio per il savonese, risultato di squadra al servizio del territorio”

Savona. “Nel quadro della programmazione scolastica 2026/2027, arriva una notizia importante per il sistema scolastico del Savonese: non verranno apportate modifiche ai vigenti Piani di Dimensionamento per il Nostro Comprensorio. La conferma, giunta in via ufficiale dopo le anticipazioni informali già circolate, rappresenta un riconoscimento del lavoro di rete portato avanti dagli attori coinvolti”. Lo comunica la Provincia di Savona.

“Un risultato tutt’altro che scontato, raggiunto grazie a una sinergia tra l’Ufficio Scolastico Provinciale, i Comuni interessati, i Dirigenti Scolastici e la Regione Liguria , che attraverso il contributo degli Enti di Area vasta ha già attuato, negli scorsi anni, significativi interventi di razionalizzazione della rete scolastica”.

“Abbiamo ricevuto in via ufficiale la formalizzazione di quanto già anticipato informalmente lo scorso anno – commenta Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona – gli Istituti della Provincia di Savona non saranno interessati da riduzioni nell’ambito del Piano di Dimensionamento Scolastico per l’anno 2026/2027. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo, frutto di un lavoro sinergico e costante sul territorio, che ha visto impegnati l’Ufficio Scolastico Provinciale – cui va un particolare ringraziamento, nella persona della Dirigente Dottoressa Dalmasso e della Sua Struttura, con la quale è in atto un confronto settimanale continuativo – tutti i Dirigenti Scolastici, l’intero Sistema Scolastico Provinciale, le Amministrazioni Comunali Savonesi, e la Regione Liguria”.

“Un sincero ringraziamento agli uffici regionali della Formazione, Istruzione e Lavoro, in particolare alla Dottoressa Zanni, e all’Assessore competente, Simona Ferro, per la costante attenzione e disponibilità dimostrata nel recepire le esigenze del territorio”, conclude.