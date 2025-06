Savona. “È difficile raggiungere il successo ma è ancora più difficile mantenerlo. Ci vuole equilibrio. Quando le cose vanno male non scoraggiatevi, quando vanno bene non esaltatevi. Lottate per inseguire i vostri sogni, i sacrifici verranno ripagati. Non mollate mai e ricordatevi sempre da dove siete partiti”.

Sono queste le parole scelte da Stephan El Shaarawy (visibilmente commosso) per il suo ritorno a casa. Per il suo ritorno al Ruffinengo, dove tutto ebbe inizio con la maglia del Legino. Sono queste le parole che ha detto a centinaia di ragazzini accorsi per la serata finale della 42ª edizione del Torneo Nando Cogno (uno dei tornei giovanili più importanti della provincia). Ad accoglierlo, come sempre, il presidente Piero Carella che è stato premiato recentemente a Roma dalla Federazione per i 40 anni di presidenza.

Una serata di festa anche per i 50 anni del Legino. Il presidente ha consegnato diversi premi a chi ha contribuito a fare la storia della società. Tra i celebrati anche papà Sabry El Shaarawy, storico dirigente dei verdeblù. Una conclusione del torneo degna di nota dove non si è lasciato indietro nessuno. È stata infatti premiata anche la squadra Legino Special, di mister Caprio, che ha vinto i Regionali ed è arrivata terza su Nazionali disputati a Tirrenia.

La serata è stata anche contraddistinta da momenti di solidarietà con il presidente Carella che ha donato un assegno all’associazione Cresci. Il ricavato è stato l’incasso dei premi non assegnati dal Legino durante i tornei di giornata (es premio miglior calciatore, miglior portiere etc. I soldi che sarebbero stati spesi per la realizzazione di questi premi sono andati all’associazione Cresci).

Una serata emozionante, soprattutto per il Faraone che appena può torna a casa, nel “suo” Ruffinengo che lo ha lanciato nel mondo dei grandi.

El Shaarawy insieme al “suo” Legino: le foto dell’evento finale del torneo Cogno

El Shaarawy, che ha premiato uno a uno i ragazzi che hanno preso parte al torneo (sono stati premiati i primi 4 posti di ogni girone), si è poi concesso a foto e autografi per accontentare ogni piccolo campione.