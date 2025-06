Dazi Usa, Foscolo (Lega): “Regione a sostegno delle nostre 6mila imprese agroalimentari”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 86, presentato da Sara Foscolo (Lega Liguria Salvini), che impegna la Giunta a valutare di investire nuove risorse per sostenere le imprese liguri in questo momento particolare implementando il Piano Agro-Alimentare.

“Dazi Usa e competitività delle nostre imprese agroalimentari. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a valutare di investire nuove risorse per sostenere le aziende liguri implementando il Piano Agroalimentare. Bisogna aiutare le imprese ad abbassare i costi, eliminare la burocrazia inutile e incrementare la qualità esistente, trovando anche nuovi mercati” ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Il settore, dall’Imperiese allo Spezzino, conta oltre 6mila imprese. Secondo una stima di Coldiretti l’introduzione delle tariffe aggiuntive al 20% su tutti i prodotti agroalimentari Made in Italy graverà sui consumatori statunitensi per circa 1,6 miliardi di dollari, con un conseguente calo delle vendite che danneggerà le nostre aziende” ha .

“Vanno poi considerati il deprezzamento delle produzioni e l’aumento dei costi di stoccaggio, con il concreto rischio di perdita di quote di mercato a favore di Paesi colpiti in maniera più lieve dai dazi Usa. Tenuto conto che tali tariffe non si limiteranno a incidere sull’export, ma influenzeranno l’intero ciclo produttivo e i semilavorati (la Liguria è dentro questa filiera non soltanto con l’agroalimentare, ma anche nella farmaceutica, nelle produzioni industriali dell’elettronica e della difesa), è necessario in particolare un forte investimento in risorse economiche per incentivare le produzioni di qualità di cui la Liguria è ricca e per migliorare la digitalizzazione e l’innovazione delle nostre imprese agricole”.

“In tal senso ringrazio per l’impegno l’assessore Alessandro Piana, che sta svolgendo un proficuo lavoro nell’interesse dei liguri” ha concluso Foscolo.

L’assessore al commercio Marco Scajola ha annunciato il parere favorevole della Giunta.

Veronica Russo (FdI), Chiara Cerri (FI-Berlusconi), Alessandro Bozzano (Vince Liguria-Noi moderati) e Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria- Bucci Presidente) hanno chiesto di sottoscrivere il documento.