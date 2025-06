Dargen D’Amico nella città delle Torri per “Albenga d’Autore”

Albenga si prepara ad accogliere uno degli artisti più originali e innovativi della scena musicale italiana: Dargen D’Amico sarà protagonista di un evento speciale nell’ambito di “Albenga d’Autore”.

Cantautore, rapper e produttore discografico, Dargen D’Amico ha saputo conquistare il pubblico con il suo stile unico, che fonde rap, pop e influenze cantautorali, creando testi profondi e mai banali. Con una carriera che spazia da collaborazioni con grandi nomi della musica italiana fino alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Dargen è oggi uno degli artisti più apprezzati per la sua capacità di raccontare la realtà con ironia e sensibilità.

Dargen D’Amico sarà intervistato da Dario Vergassola martedì 8 luglio alle ore 21.00 in piazza San Michele. A seguire dj-set.

Affermano l’assessore alla cultura Marta Gaia e l’assessore al turismo Camilla Vio: “Siamo entusiasti di accogliere Dargen D’Amico ad Albenga per l’edizione 2025 di Albenga d’Autore. La sua presenza rappresenta un connubio perfetto tra musica d’autore e valorizzazione del nostro territorio. Eventi come questo dimostrano come cultura, turismo e identità locale possano dialogare in armonia, attirando visitatori e coinvolgendo la comunità anche dei nostri giovani. Il nostro impegno è proprio questo: fare di Albenga un palcoscenico capace di emozionare e raccontare, ogni volta in modo nuovo.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga è da sempre una città che sa coniugare storia, cultura e innovazione, e la presenza di Dargen D’Amico a Albenga d’Autore ne è la prova concreta. Eventi come questi valorizzano il nostro patrimonio e rafforzano il legame tra Albenga e la scena culturale nazionale.”

L’evento “Albenga d’Autore” è la rassegna culturale che da quattro edizioni anima le estati di Albenga mettendo in risalto autori di diversi ambiti. Si svolgerà dal 1° all’8 luglio e ospiterà grandi protagonisti del panorama culturale italiano: scrittori, musicisti, giornalisti e volti noti della televisione. Nella straordinaria cornice del Centro Storico, si alterneranno incontri pomeridiani e serali dedicati alla letteratura, al dialogo culturale, alle interviste, alla musica e alle riflessioni. Albenga si conferma ancora una volta un punto di riferimento per eventi di grande qualità.

Il calendario definitivo di “Albenga d’Autore” sarà presto annunciato con molte altre sorprese. Per restare aggiornati, seguite i canali social del Comune di Albenga e ScopriAlbenga. Tutti gli appuntamenti saranno ad accesso libero e gratuito.