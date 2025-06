Danza. Ninart Academy all’International Acro Cup di Ginevra: ottenuta la medaglia di bronzo

Non si fermano qua le medaglie raccolte dalla scuola di danza ingauna Ninart Academy. A Ginevra le allieve della scuola hanno raggiunto ottimi risultati nel prestigioso circuito internazionale ‘International Acro Cup’. Le ginnaste Negro e Franzin hanno raggiunto la finale della loro categoria, mentre il duo portando Garrone/Ferrigno si aggiudica il bronzo.

Il comunicato della scuola di danza Ninart Academy:

“Prestigiosa medaglia di bronzo all’International Acro Cup di Ginevra per Ninart Academy. Eleganza, forza, controllo e passione si fondono in uno spettacolo che incanta e sorprende, rendendo omaggio all’impegno e al talento che ha reso protagoniste le nostre atlete contro avversarie di livello mondiale.

La delegazione albenganese si presenta a Ginevra all’Intenational Acro cup rappresentando l’Italia primeggiando nella categoria 12/18 con la coppia Garrone/Ferrigno che si aggiudica la medaglia di bronzo.

Ottime prestazioni anche per le combinazioni Costa/Buratto, Robaldo/Apetrei, Gelmi/Ceriotti, Zambarino/Grollero e Foroni/Zone, conquistando ottimi risultati in classifica. Meritatissima finale conquistata dal duo Negro/Franzin Gazzo rendendo orgoglioso il pubblico italiano. Il direttivo della società albenganese è molto fiera dei risultati raggiunti e ringrazia i tecnici Anna Busè, Nadia Ferrando e Sara lettieri per il lavoro svolto.

Sotto le torri medievali, con il tricolore sulle spalle e lo sguardo puntato in alto, si preparano a stupire ancora, questa volta sul palcoscenico di ‘Un Mare di Fitness’ sabato 28 Giugno. Un’esibizione da non perdere, che celebra lo sport come forma d’arte e l’Italia come terra di giovani eccellenze”.