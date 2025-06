Dalla provincia di Bergamo il primo vincitore del Concorso “Vinci un soggiorno in Riviera dei Fiori”

Savona. E’ un quarantasettenne de provincia di Bergamo, Roberto Pizzagalli, il vincitore del primo dei tre soggiorni messi in palio dalla DMO Riviera dei Fiori con il Concorso “Vinci un Soggiorno in Riviera dei Fiori.

L’estrazione tra tutti coloro che si sono iscritti dal 15 marzo al 31 maggio si è svolta giovedì 6 giugno alla presenza dei funzionari incaricati della Camera di Commercio.

Tra i 309 iscritti è stato estratto il numero 141 corrispondente a Roberto Pizzagalli di anni 47, residente a Sant’Omobono Terme in provincia di Bergamo.

Il vincitore, raggiunto telefonicamente ci ha dichiarato: “È la prima volta che mi capita di vincere e onestamente credevo inizialmente si trattasse di uno dei soliti scherzi ed invece sono stato fortunato. Ho scoperto l’iniziativa nell’ambito della Fiera dei Territori Agri travel che si è svolta a Bergamo nei primi giorni di aprile dove era presente un bello stand della Riviera dei Fiori e, senza molte aspettative, mi sono iscritto. Da quattro anni con la famiglia ci prendiamo qualche giorno di vacanza alla scoperta della vostra bellissima regione in occasione della Pasqua. Questa vincita ci darà l’occasione per scoprire un nuovo angolo di Liguria che ancora non conosciamo.”

Ancora altri due soggiorni potranno essere vinti nelle prossime estrazioni che avranno luogo entro le seguenti date:

12/09/2025 per tutti coloro che avranno partecipato dal 15 marzo al 31 agosto, senza essere risultati vincitori della prima estrazione;

20/01/2026 per tutti coloro che avranno partecipato dal 15 marzo al 31 dicembre, senza essere risultati vincitori né della prima, né della seconda estrazione.

La partecipazione, promossa attraverso il sito www.riveradeifiori.travel e i nostri canali social, ma anche attraverso la partecipazione ad eventi e fiere che si svolgono in tutta Italia è semplicissima, basterà attraverso un QRCode inquadrato dal telefonino rilasciare le proprie generalità e le modalità di contatto (soprattutto e-mail) per essere inseriti nella nostra mailing list e partecipare alle tre estrazioni programmate

Per i vincitori anche fruire del premio è semplicissimo dovranno scegliere la struttura ricettiva che preferiscono, per il periodo che preferiscono e comunicarci la loro scelta noi provvederemo subito a pagare a quella struttura 250 euro, a loro spetterà di regolare con la struttura l’importo della tassa di soggiorno.

Marco Benedetti, Amministratore Unico della DMO, ha dichiarato: “Siamo molto contenti del successo dell’iniziativa e felici di accogliere Roberto Pizzagalli e la sua famiglia nel nostro meraviglioso territorio, come per i prossimi vincitori. Comunque, anche per tutti gli altri partecipanti c’è un piccolo “premio” quello di ricevere periodicamente la nostra newsletter attraverso la quale ricevere le informazioni sugli eventi, sulle ricchezze sulle attrazioni della nostra Riviera dei Fiori e allo stesso tempo avere la possibilità di inviarci richieste suggerimenti proposte”.