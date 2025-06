Daino ferito abbattuto dopo quasi 48 ore di agonia, l’amarezza dell’Osa: “L’agonia di alcuni animali non fa notizia”

Tovo San Giacomo. “Ci sono animali la cui pur spaventosa agonia non fa notizia. E’ il caso della giovane daina di Tovo San Giacomo, che è rimasta senza soccorsi per quasi due giorni e di cui, a parte IVG.it, nessun social o giornale ne ha parlato. Animalisti locali si sono inutilmente rivolti ad enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni varie senza ottenere riscontro. Alla fine è arrivata la polizia regionale che, speriamo sulla base di una prognosi infausta diagnosticata da un veterinario, ha posto fine alla sue sofferenze con l’unico mezzo che, in fatto di animali selvatici, la regione Liguria mette a disposizione: il fucile”. Così in una nota l’Osservatorio Savonese Animalista.

“In base all’articolo 4, comma 6, della legge nazionale 157/92 (sulla caccia), le regioni dettano norme relative al ‘soccorso della fauna selvatica in difficoltà’. La Liguria, all’articolo 42, comma 3, della legge regionale 29/94 (sulla caccia!), dopo una lunga battaglia degli animalisti di una ex-benemerita associazione savonese, aveva destinato il 10% delle tasse regionali venatorie ai centri di recupero della fauna selvatica (CRAS); una risorsa da sempre assolutamente insufficiente per fornire un servizio efficiente”.

“Proviamo a lanciare una campagna di sensibilizzazione verso la Regione Liguria per avere un’organizzazione del soccorso adeguata e continuata, tutti i giorni ed h24 per tutte e quattro le province: di fronte a queste agonie inorridiscono non solo i tanti animalisti liguri ma i tantissimi turisti che vengono in Liguria. Sappiamo che il presidente della giunta regionale è alle prese con una difficile malattia ed è quindi, probabilmente, la persona più sensibile al dolore ed alla solidarietà. Scriviamogli e firmiamo una mail dal contenuto semplice e deciso: ‘Le chiediamo di organizzare con urgenza, con mezzi e risorse adeguati, in tutte le provincie, tutti i giorni ed h24, il soccorso e la cura della fauna selvatica ferita e malata'”.

“È inaccettabile che, in un Paese che si definisce avanzato, un animale debba agonizzare per ore, se non per giorni, nell’indifferenza delle istituzioni. È vergognoso che l’unica risposta concreta della Regione sia il piombo di un fucile, mentre si continuano a ignorare le richieste di chi da anni chiede solo civiltà, empatia e un minimo di organizzazione. Il soccorso agli animali selvatici non può e non deve essere lasciato al caso o al buon cuore dei cittadini. Questa è incuria istituzionale, disorganizzazione programmata e abbandono morale”.