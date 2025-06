Da 10 a 5 anni per diventare italiani? A Massimino e Ortovero i cittadini dicono “no” (65% e 51%)

Massimino/Ortovero. Piccolo comune che vai, risultato del referendum che non ti aspetti. Così nei due comuni savonesi di Massimino e Ortovero, il voto sul quesito relativo alla cittadinanza (riduzione da 10 a 5 anni di residenza legale) si è discostato nettamente dall’andamento generale: a Massimino il “No” ha ottenuto il 65% dei voti, a Ortovero il 51%. Una contrapposizione notevole rispetto al dato provinciale, regionale e nazionale, dove invece il “Sì” ha registrato una prevalenza più marcata.

Infatti, nei primi quattro quesiti – relativi ai reintegri per licenziamenti illegittimi, limiti alle indennità nei licenziamenti, tutela per i contratti a termine e responsabilità negli infortuni sul lavoro – il “Sì” ha vinto in modo bulgaro, raggiungendo una media nazionale attorno all’88%.

Il risultato di Ortovero in merito al quinto quesito del referendum

Il quinto quesito, quello sulla cittadinanza, ha avuto un risultato più equilibrato: circa 7 milioni di voti a favore (Sì) e 3,7 milioni contrari, ossia quasi il 65% a favore e il 35% contro su scala nazionale.

Il quesito chiedeva se ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale necessario per richiedere la cittadinanza italiana agli immigrati extracomunitari. Sebbene il “Sì” abbia prevalso, non ha avuto lo stesso consenso schiacciante visto sui temi del lavoro.

Il risultato di Massimino in merito al quinto quesito del referendum

Il voto nei due comuni savonesi – Massimino e Ortovero – rappresenta un’anomalia in questa tornata referendaria, tanto da ribaltare l’unica certezza e amara consolazione rimasta anche per i promotori del referendum: la vittoria del sì (seppur inutile, visto il mancato raggiungimento del quorum).