Cultura, musica, spettacolo e sport tra il fascino mare e tradizioni locali: a Varazze un’estate ricca di eventi

Varazze. L’estate 2025 a Varazze si annuncia come un periodo ricco di eventi, una vera e propria celebrazione di cultura, musica, spettacolo e sport, incastonata tra il fascino del mare e la ricchezza delle tradizioni locali. Il programma è stato ideato per coinvolgere a 360 gradi sia i residenti che i numerosi visitatori, offrendo un percorso tra parole, melodie, sensazioni e ricordi, il tutto nella suggestiva cornice della città ligure, abbracciata dal mare e dal Parco del Beigua.

Il 13 giugno alle 21:15, Piazza Sant’Ambrogio darà il via alla stagione estiva con il concerto di Giua e Riccardo Tesi, che presenteranno “Retablos”, un viaggio musicale che unisce la voce raffinata e le melodie chitarristiche di Giua con l’organetto diatonico di Riccardo Tesi, in una fusione perfetta di suoni che rievocano storie e viaggi.

Il giorno seguente, il 14 giugno, il Parco Villa Croce si animerà con “Shakespeare by night”, uno spettacolo itinerante notturno del Teatro della Tosse, che porterà in vita i grandi personaggi shakespeariani in un’atmosfera sospesa tra magia e realtà. Il 22 giugno si potrà partecipare a un evento fitness all’aperto in modalità Silent Mode, un’esperienza innovativa per mantenersi in forma. Il 25 giugno, il Cinema Teatro Don Bosco proietterà il film “Diamanti”.

Il cuore dell’estate culturale varazzina è rappresentato dalla prima edizione del Varazze Cult Fest. Questa rassegna letteraria nasce con l’intento di abbattere le barriere culturali e di genere, creando un luogo di incontro aperto e inclusivo per tutti gli appassionati di scrittura e lettura. La manifestazione si svolgerà nel suggestivo Giardino delle Boschine e si inserisce nel progetto “Città delle Donne”, con l’obiettivo di valorizzare la creatività femminile e il potere liberatorio della parola. Il festival prevede sei incontri serali, a partire dalle ore 21:00, con autrici italiane contemporanee di spicco come Francesca Pongiluppi, Alessandra Selmi, Erica Cassano, Lorenza Gentile, Susy Zappa e Cristina Rava, che dialogheranno con ospiti del mondo editoriale.

Dal 1 al 5 luglio, Varazze ospiterà anche “Abitare la Vacanza. Architetture per il tempo liberato”, un festival dedicato alla riscoperta delle architetture della villeggiatura sulla costa ligure e francese, con mostre, visite guidate, laboratori e residenze artistiche. La notte del 4 luglio sarà illuminata dal Riviera Jazz & Blues Festival 2025, con il concerto degli Ayom, una band multiculturale dalle radici afro-brasiliane, accompagnata dall’artista globe-trotter Sandro Joyeux e un dj set conclusivo. La serata inizierà alle 18:30 con street food in Piazza San Bartolomeo per poi spostarsi nel Giardino delle Boschine, trasformando la notte in una festa di suoni e culture.

Il 5 e 6 luglio lo spazio sarà dedicato alla danza, al Giardino delle Boschine, con la “Vetrina di Danza”, che mostrerà il talento e la creatività delle scuole e dei ballerini locali e non.

La 26ª edizione di “Varazze è Lirica” prenderà il via l’11 luglio in Piazza Sant’Ambrogio. Il 13 luglio in Piazza Nello Bovani, il Canzoniere Grecanico Salentino trasporterà il pubblico nel cuore del Salento a ritmo incalzante di pizzica e tarantella. Il 22 luglio, Piazza Nello Bovani sarà la cornice del Festival degli Stonati, un evento goliardico all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Un grande spettacolo vi aspetta il 25 luglio alle ore 21:15 in piazza Bovani con “Big Comedy Ring Show” che vedrà come protagonisti i migliori comici di Zelig e Colorado.

Il momento clou della lirica sarà il 1° agosto con il concerto della soprano Mariella Devia, cui sarà conferito il prestigioso Premio “Francesco Cilea” nella tradizionale cornice di Piazza Sant’Ambrogio. Il profondo legame con il mare sarà celebrato con la Notte Blu di Varazze, in programma dal 4 all’8 agosto. Il 4 agosto, il Varazze Cult Fest ospiterà Susy Zappa con il libro “Racconti al faro” e attività dedicate ai più piccoli. Il 6 agosto sarà il giorno della consegna della Bandiera Blu, accompagnato dal concerto “Canzoni dai sette Mari” di Eliana Zunino & The Little Mice. Il gran finale l’8 agosto vedrà un evento musicale condotto da Radio 105, con la partecipazione di Fabio Rovazzi, Enula ed EL MA, seguiti da un coinvolgente dj set in Viale Nazioni Unite, street food e negozi aperti fino a tardi, trasformando la notte in una festa indimenticabile.

Ferragosto è sinonimo di spettacolo pirotecnico in grande stile, vi aspettiamo per i tradizionali fuochi artificiali della sera del 15 agosto alle ore 23.

Settembre vedrà lo svolgersi dell’evento sportivo VAF e la rassegna “Oltremare”, in programma da agosto a novembre con 12 appuntamenti tra musica e cultura, tra concerti all’alba, al tramonto prolungando l’offerta culturale ben oltre la stagione estiva. Non dimentichiamoci dei tradizionali martedì dedicati al ballo liscio e alla rassegna Teatro in Giardino che saranno protagoniste indiscusse anche in questa stagione.

L’estate si chiuderà in grande stile il 5 ottobre con l’Air Show Varazze, la terza edizione di una manifestazione che unisce spettacolo e memoria storica. Le Frecce Tricolori saranno le protagoniste di un evento mozzafiato che celebra la tradizione aeronautica e nautica della città, con mercatini, spettacoli per tutte le età e musica dal vivo, un modo memorabile per salutare la bella stagione.

L’amministrazione comunale invita tutti a vivere quest’estate a Varazze come un’occasione preziosa per scoprire, ascoltare e partecipare, assaporando appieno ogni momento. Connla sua città affacciata sul mare, le sue spiagge incantevoli, la sua ricca tradizione e la sua anima culturale e un programma di eventi imperdibile.