Mallare. Spavento per i residente di località Montefreddo, a Mallare, dove una casa indipendente è letteralmente crollata nella notte.

Stando a quanto riferito, si trattava di un edificio in stato di abbandono ormai da anni e, per fortuna, nessuno è rimasto ferito in seguito all’accaduto.

Sul posto sono intervenuti repentinamente i vigili del fuoco, che hanno proceduto alla messa in sicurezza della zona interessata dal crollo.