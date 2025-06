Continental vende il sito di Cairo Montenotte al fondo tedesco Mutares

Cairo Montenotte. Lo stabilimento Continental di Cairo Montenotte cambia proprietario. La multinazionale dell’automotive, infatti, ha venduto il sito valbormidese a Mutares, un fondo tedesco. La cessione è stata annunciata questa mattina.

Mutares SE & Co. KGaA (questo il nome completo del fondo) è una holding con sede in Germania che mira ad acquisire imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround e a facilitare il loro processo di ristrutturazione. L’accordo annunciato oggi prevede il passaggio da Continental a Mutares della produzione di freni a tamburo e della sede di ricerca e sviluppo di Cairo. Lo stabilimento produce prodotti come il freno di stazionamento per freni Simplex (EPB-Si) e il freno a tamburo (Si). La Società dovrebbe generare circa 100 milioni di euro di ricavi nel 2025 e impiega circa 400 persone.

Come parte dell’accordo azionario, Mutares si occuperà di tutti i dipendenti e le attività commerciali. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni e dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2025.

“Con l’acquisizione del sito di Cairo Montenotte di Continental – dichiara Johannes Laumann, CIO di Mutares – stiamo rafforzando il nostro segmento Automotive & Mobility. L’esperienza di lunga data, il forte portafoglio di prodotti e la forza lavoro altamente qualificata forniscono una base eccellente per lo sviluppo operativo e la crescita futura”.

La cessione rientra all’interno di un processo di scorporo da parte di Continental: la multinazionale intende cedere anche la divisione dei materiali plastici, Contitech, mentre a partire da settembre dovrebbe essere quotata in borsa la divisione di elettronica per auto, che opererà sotto un nuovo marchio, Aumovio.

“Siamo fiduciosi che Mutares, con la sua vasta esperienza nel settore automobilistico, sia il proprietario giusto per guidare questo sito nel futuro – commenta Philipp von Hirschheydt, membro del consiglio di amministrazione di Continental e CEO del futuro Aumovio – Il nostro obiettivo condiviso è garantire la continuità per dipendenti, clienti e partner, garantendo al contempo prospettive a lungo termine per la sede di Cairo Montenotte”.

“Con questo accordo – aggiunge – consolidiamo ulteriormente la nostra impronta manifatturiera europea. Inoltre, segna un passo importante nella nostra strategia in Europa per allocare meglio la ricerca e lo sviluppo e gli investimenti con la nostra strategia di prodotto e le tecnologie future, come la frenata elettrica o le soluzioni di attrito integrato. L’accordo di transazione segue la strategia di Automotive per affinare la nostra attenzione sul nostro core business e semplificare le sue operazioni commerciali”.