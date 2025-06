Coni Savona: ecco tutti i nomi dei fiduciari locali

Savona. Il delegato provinciale del Coni di Savona, Roberto Pizzorno, ha proposto alla Giunta del Coni Liguria, presieduta da Antonio Micillo, i nomi dei fiduciari che collaboreranno con Pizzorno nel prossimo quadriennio olimpico. La Giunta riunitasi nella giornata odierna ha deliberato all’unanimità i nominativi proposti da Pizzorno. Tanti i confermati, rispetto allo scorso quadriennio olimpico, molti i volti nuovi. Trenta i nominativi di cui sette donne. Di seguito l’elenco dei fiduciari locali.

VARAZZE CELLE Eugenio Meini

QUILIANO Nicole Cirillo

VADO LIGURE Simone Falco

FINALE LIGURE-ORCO FEGLINO Salvatore Finocchiaro

TOIRANO Enrico Genovese

BORGHETTO CERIALE Graziella Fontana

ALBENGA Stefano Mentil

ALASSIO-LAIGUEGLIA-ANDORA Roberta Zucchinetti

STELLANELLO TESTICO Sergio Fantoni

CALIZZANO BARDINETO Michela Zunino

OSIGLIA-BORMIDA Franco Navoni

CAIRO MONTENOTTE Daniele Pistone

LOANO Lorella Brondo

BORGIO PIETRA LIGURE Antonio Musuraca

PONTINVREA SASSELLO Stefano Lo Muzio

MILLESIMO-CENGIO-ROCCAVIGNALE Roberto Bracco

ALTARE-CARCARE-MALLARE Enzo Grenno

DEGO-PIANA CRIXIA Lorenzo Dogliotti

ALBISOLA MARINA Andrea Rombolà

ALBISOLA SUPERIORE Tiziana Tobia

BERGEGGI SPOTORNO-NOLI Giovanni Battista Magaraccia

ZUCCARELLO Piero Zangani

VAL NEVA VAL PENNAVAIRE Piero Zangani

SAVONA-VILLAPIANA-LAVAGNOLA Francesco Ciocca

SAVONA-LEGINO Enrico Rebagliati

SAVONA-ZINOLA Carlo Colla

SAVONA-VALLORIA Laura Sicco

STELLA Andrea Rombolà

GIUSVALLA MIOGLIA Stefano Lo Muzio

GARLENDA e VAL LERRONE Piero Zangani

Nel corso della Giunta Regionale sono stati nominati i referenti tecnici provinciali, sempre proposti dai delegati provinciali. Per Savona è stata nominata Tiziana Tobia che sarà affiancata da Nicolò Morando referente provinciale Educamp Coni e Formazione. Definito anche il Consiglio direttivo della Scuola Regionale dello Sport Coni Liguria. Che ha il compito di pianificare la formazione ed i corsi per istruttori. In rappresentanza degli Enti di Promozione è stata nominata la savonese Silvia Berardi, presidente regionale Liguria di Msp Italia.

Afferma il delegato Coni provinciale Roberto Pizzorno: “ Con l’elezione del nuovo presidente nazionale Luciano Buonfiglio e della sua giunta e con la nomina dei fiduciari locali, dello staff tecnico e del consiglio direttivo della scuola regionale dello sport si è completato l’organigramma dirigenziale e tecnico del Coni. Ora andiamo avanti in questo quadriennio olimpico dove le priorità sono quelle di tenere i contatti con il territorio, promuovere i Centri Coni, il Trofeo Coni, gli Educamp ed organizzare eventi per sensibilizzare le associazioni sportive dilettantistiche. C’è molto da lavorare ma con l’aiuto di tutti raggiungeremo gli obiettivi prefissati”.