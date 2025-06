Concorso pubblico ad Albisola: rinviati a giudizio il sindaco Garbarini e l’assessore Brizzo

Albisola. Si aprirà a novembre il processo a carico del sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, e dell’assessore Sara Brizzo, coinvolti in una vicenda giudiziaria legata a un concorso per l’assunzione di un assistente amministrativo nel Comune. Secondo l’accusa, ci sarebbero state presunte irregolarità nella graduatoria finale.

Il giudice per l’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per entrambi. Il legale della difesa aveva chiesto il non luogo a procedere.

“Ovviamente sono rammaricato – ha dichiarato il sindaco Garbarini a IVG –, ma ho piena fiducia nella giustizia”.