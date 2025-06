Come sono cambiate le regole dei funerali in Liguria: il 13 giugno a Genova convegno di Federcofit e Anusca

Genova. Come sono cambiate le regole dei funerali in Liguria a seguito alle ultime norme regionali sui servizi funebri e cimiteriali? È quanto intendono approfondire Federcofit, la federazione del comparto funerario italiano, e Anusca, l’associazione nazionale degli ufficiali di stato civile, che hanno organizzato un convegno sul tema “Polizia mortuaria, nuove regole e vecchi problemi”, che si svolgerà venerdì 13 giugno presso la Sala Quadrivium a Genova (piazza Santa Marta 2, ore 9-16:30).

L’incontro, che è gratuito e ha ricevuto il patrocinio dalla Regione Liguria, approfondirà i contenuti della legge regionale 15/2020 e della delibera di giunta regionale 500/2024, testi che disciplinano il lavoro delle circa 200 imprese funebri liguri, e toccherà tutti i temi critici relativi all’applicazione di questi documenti normativi. I lavori saranno aperti dai saluti di Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità, e dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, cui seguiranno gli interventi di Piero Chiappano, segretario nazionale di Federcofit, e di Matteo Munari, presidente regionale Federcofit per la Liguria.

La relatrice principale sarà Lorella Capezzali, consigliere nazionale di Anusca e grande esperta della materia, che approfondirà le tematiche più rilevanti, tra cui: la dichiarazione di morte e gli adempimenti conseguenti al decesso con l’Archivio Nazionale dello Stato Civile (Ansc); la cremazione, la dispersione e l’affidamento delle ceneri: competenze ed autorizzazioni; le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie; le autorizzazioni al trasporto della salma, in Italia e all’estero. All’incontro di formazione, è prevista la partecipazione attiva con interventi da parte di funzionari dell’assessorato regionale alla Sanità, di Camilla Tettamanti, medico necroscopo di Asl 3 Liguria, e di Davide Veronese, presidente nazionale di Federcofit, oltre a numerosi rappresentanti delle imprese funebri e a ufficiali di stato civile provenienti da Genova e da tutti i comuni della Liguria.

“Il ministero della Funzione pubblica promuove l’attività di formazione soprattutto per quelle attività di così alto contenuto tecnico-giuridico come è il caso della gestione amministrativa del decesso − ha spiegato la relatrice Lorella Capezzali − in questo contesto, la sinergia tra Anusca e Federcofit realizza un panorama formativo completo, che si giova della compresenza di operatori pubblici e privati che interagiscono sul campo per le loro rispettive competenze”.

“Questo convegno intende mettere ordine nell’interpretazione di procedure e normative vigenti in Liguria − ha dichiarato il segretario nazionale di Federcofit, Piero Chiappano − per promuoverne la piena attuazione e per favorire il dialogo tra soggetti privati e Istituzioni nel comune interesse per la cura del dolente, affinché i soggetti coinvolti sviluppino doti di problem solving fondate sulla conoscenza degli adeguamenti di legge”.

“Confidiamo in un uditorio attento e collaborativo − ha sottolineato il presidente regionale ligure di Federcofit, Matteo Munari − dedicando tempo alle domande del pubblico in merito a situazioni reali di lavoro. Spiegheremo anche il valore e la necessità di essere rappresentati da un’associazione di categoria come Federcofit, che ha contribuito alla redazione di normative in molte Regioni italiane”.