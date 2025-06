Colpo di mercato del Celle Varazze: ufficiale l’arrivo di Simone Ciancio

Dopo i vari acquisti di mercato arriva un altro colpo per il Celle Varazze: Siamone Ciancio è un nuovo giocatore biancoblù. Un notevole curriculum per l’esperto classe 1987, che rinforzerà la difesa per la prossima stagione in Serie D. Di ruolo terzino, ha militato nell’Alessandria, Carrarese e Lecce tra le altre, dove con quest’ultima vinse il campionato di Serie C nella stagione 17/18.

Ecco il comunicato del club:

“L’F.B.C. Celle Varazze comunica di aver raggiunto l’accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore Simone Ciancio proveniente dall’A.S.D. Asti.

Duttile jolly difensivo, classe 1987, Simone ha militato per 17 stagioni tra i professionisti alternandosi tra Lega Pro e Serie B esordendo tra i dilettanti solo lo scorso campionato ed è stato scelto per portare solidità al reparto difensivo, esperienza e personalità.