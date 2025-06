Colpi grossi della S.F. Loano: Lufi e Mehmetaj sono rossoblù

Loano. Sono giorni importanti per la S.F. Loano. Dopo la riconferma di cinque giocatori della rosa e l’inizio dei lavori dell’Ellena per l’installazione del campo sintetico, arrivano anche i primi colpi di mercato: il club ufficializza Lufi e Mehmetaj. Entrambi giocatori esperti della categoria, il primo in arrivo dal Pietra Ligure e il secondo dal Taggia.

Alla difesa del neo subentrato in panchina, oltre alle riconferme di Oxhallari, Balla e Zaccaria, si aggiunge quindi anche l’ex biancoceleste classe 1999. Per lui 24 presenze condite da due reti nella stagione passata con Cocco in panchina, potrebbe diventare un punto fermo della formazioni di Lupo.

L’altro colpo da 90 è sicuramente il classe 2001 Mehmetaj. Indubbie qualità tecniche ed un sentito fiuto per il gol, è l’uomo giusto per l’attacco rossoblù. Nella scorsa stagione ha totalizzato 29 presenze in campionato essendo il fulcro dell’attacco del Taggia segnando 8 reti, è pronto a mettersi in mostra anche nella formazione loanese.

Ecco il comunicato del club che ufficializza i due innesti:

L’Asd S.F. Loano comunica con grande piacere di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2025/2026 con Eraldo Lufi, difensore classe 1999 e Denis Mehmetaj, attaccante classe 2001.

La società ringrazia le società Pietra Ligure e Taggia per la disponibilità e augura ai due ragazzi tante soddisfazioni con i nostri colori.