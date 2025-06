Colpaccio Ceriale: c’è il ritorno di Alessandro Buonocore

Ceriale. Colpo da novanta per il Ceriale, che ha annunciato un ritorno di spessore dalle parti del “Merlo”: riecco Alessandro Buonocore, il centrocampista classe 2001 ex San Francesco Loano è tornato nel club dove ha trascorso i suoi primi anni giovanili. Un innesto di spessore per la squadra di mister Marco Mambrin.

Il comunicato:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica che è stato concluso un importantissimo colpo in entrata: è tornato Alessandro Buonocore!

Il forte centrocampista classe 2001 ritorna al “Merlo” dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile cerialese. Poi il percorso nella cantera del Genoa e nelle Prime Squadre di Finale, Cuneo, Albenga, ancora Ceriale e San Francesco Loano. Con i rossoblù un grande biennio culminato con la promozione in Eccellenza e il Titolo Regionale.

Un’operazione che conferma l’intenzione di farsi trovare pronti e competitivi in vista della prossima stagione sportiva.

Ad Alessandro va l’in bocca al lupo societario per questo suo ritorno in biancoblù.