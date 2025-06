Circolo Fdi, “Ospedale di Cairo Montenotte: i lavori di ristrutturazione sono solo l’inizio per un futuro rilancio”

Cairo Montenotte. Il circolo cairese di Fratelli d’Italia “accoglie con soddisfazione l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione presso il nostro ospedale cittadino. Gli interventi in corso non solo riqualificano la struttura, ma mirano a restituire ai cittadini un presidio sanitario moderno, efficiente e all’altezza delle esigenze del territorio. Tra le novità previste, segnaliamo l’attivazione di nuovi servizi diagnostici e ambulatoriali, un potenziamento dell’offerta sanitaria e un miglioramento complessivo dell’accessibilità e dell’accoglienza. È un segnale concreto di attenzione verso la salute pubblica e il benessere dei cittadini della Val Bormida, ringraziamo a tal riguardo il nostro Assessore Nicolò per l’attenzione”.

Per Fratelli d’Italia questo non rappresenta un punto di arrivo: è solo un punto di partenza. “Crediamo in uno sviluppo integrato e sostenibile della nostra area. Il rilancio dell’ospedale si inserisce in una più ampia visione di crescita per Cairo Montenotte e per tutta la Val Bormida, che include anche un futuro sviluppo industriale più attento all’ambiente. Le progettualità in campo prevedono infatti tecnologie e processi a basso impatto, capaci di ridurre sensibilmente l’inquinamento e restituire un territorio più sano non solo alle famiglie, ma anche ai lavoratori e alle imprese”.

E concludono: “Questo processo passa spesso attraverso l’eliminazione delle attuali fonti di inquinamento, non certo attraverso sterili polemiche aggressive e populiste, provenienti da gruppi e persone che, in passato, hanno sottoscritto e autorizzato l’insediamento di attività altamente inquinanti come biodigestore, cartiere e aziende per la lavorazione dello zinco. È ora di superare le contraddizioni e guardare con coerenza e responsabilità al futuro. Quindi che ben vengano convegni, riunioni, comunicati, approfondimenti ma che si racconti la verità e le possibilità in campo coinvolgendo nel dibattito tutti i player interessati che possano esporre la visione della realtà non legate ad ideologie politiche. Un ottimo segnale è anche arrivato dall’ultima seduta del consiglio regionale dove all’ordine del giorno il consigliere Bozzano con Arboscello hanno impegnato la giunta affinchè il progetto dell’uscita dell’autostrada direttamente all’ospedale san Paolo di Savona sia anticipato dal 2030 al 2026. Questo avvantaggerebbe molto le ambulanze che arrivano dalla Valbormida che spesso restano intrappolate nel traffico savonese per raggiungere il nosocomio. Tutti i consiglieri in primis il nostro Capogruppo Invernizzi e Vaccarezza, Foscolo, hanno appoggiato l’ordine del giorno. Questo deve essere lo spirito che farà progredire la nostra valle. Il circolo Fratelli d’Italia di Cairo Montenotte continuerà a vigilare, a proporre e a sostenere ogni iniziativa che unisca tutela della salute, difesa dell’ambiente e sviluppo economico. Con responsabilità e visione, costruiamo oggi la Val Bormida di domani”.