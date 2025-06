Cicciolin e il gruppo storico della “A Campanassa” hanno rappresentato Savona al carnevale estivo di Misterbianco

Misterbianco. Cicciolin e il gruppo storico della “A Campanassa” hanno rappresentato la città di Savona all’importante manifestazione nazionale. Presenti Pulcinella dalla Campania, Arlecchino dalla Lombardia, i Papà del Gnoco dal Veneto, i Merdules Bezzos dalla Sardegna, insieme a rappresentanze dei carnevali di Aosta, Modena, Ravenna, Genova, Torino, Verona, Ascoli Piceno, Bari, Calabria e molte altre realtà italiane.

L’inedita edizione estiva del Carnevale di Misterbianco, organizzata dall’Amministrazione comunale, è stata una novità assoluta per la città etnea, da sempre nota per i “Costumi più belli di Sicilia”. Ai piedi dell’Etna sono giunte le principali rappresentanze dei grandi Carnevali d’Italia, per sancire lo spettacolare incontro tra le mille creazioni del Belpaese e l’originale cultura dei nostri costumi, la storia, l’arte e la creatività da decine di città italiane.

Il programma ha avuto inizio giovedì 13 giugno con una serata dedicata al folk siciliano, l’incontro tra il Carnevale e le tradizioni musicali dell’Isola. Sabato 14 è stata la volta del Gran défilé con le sfilate nel centro storico. Domenica 15 la manifestazione si è conclusa in piazza Pertini con il concerto del gruppo Rcs.

L’organizzazione è frutto di un ampio sforzo logistico coordinato dal comune di Misterbianco con il sostegno della Regione Sicilia, dell’Unpli e del centro coordinamento Maschere Italiane.

L’associazione “A Campanassa” con la presenza del suo Cicciolin, donatole dal pittore Romeo Bevilacqua nel 1953, simbolo del Carnevale di Savona, e del suo gruppo storico continua a portare in Italia il cuore della tradizione della savonesità.

Un plauso ai soci che si dedicano con entusiasmo a tenere alta la cultura dei nostri costumi e un invito a tutti ad iscriversi all’associazione.

“Per me portare in giro per l’Italia la maschera di Cicciolin è un onore e un privilegio – afferma Pietro Farci – e poi il nostro stendardo con la scritta Savona (che mia moglie Stella ha fatto personalmente) ci permette di essere riconosciuti e apprezzati ovunque. Questo nostro girovagare per i carnevali di tutto il Paese ha anche l’obiettivo di far si che quando si svolge il carnevale a Savona vengano anche le maschere delle città di cui noi abbiamo preso parte al carnevale. E’ un dare e avere molto importante perché i nostri carnevali, non essendoci i carri, vivono di figuranti e se noi andiamo in giro abbiamo la possibilità di farci conoscere e instaurare rapporti. Noi partecipiamo ai loro carnevali e loro ai nostri, così tutto è più bello”.

Per ola la maschera è in giro per lo Stivale in attesa di averla domenica 18 gennaio 2026, quando Cicciolin aprirà il Carnevale di Savona arrivando dal mare presso la Torretta.