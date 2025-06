Cibo e divertimento a Calizzano, Luceto, Ferrania e Orco, “Un mare di Fitness” ad Albenga, ma anche teatro e mostre: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Un weekend all’insegna della festa, con musica, buon cibo, attività all’aria aperta e tanto tanto divertimento. Sarà questo il filo conduttore del fine settimana dove ci saranno diversi appuntamenti da non perdere a cominciare dalla rassegna “Un mare di fitness” ad Albenga dove sport e benessere saranno i protagonisti, mentre cibo, musica e birra saranno protagonisti alla Festa di inizio estate a Calizzano, ma anche a “Luceto a tutta birra” e a Orco con la sagra della formaggetta. Festa anche a Ferrania per i festeggiamenti del Santo Patrono e alla manifestazione dedicata a sport, comics e cartoon “CengiadiCon”. Non mancheranno, come di consueto, spettacoli, mostre e appuntamenti letterari. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

UN MARE DI FITNESS AD ALBENGA

Il 27, 28 e 29 giugno 2025 Albenga si prepara a vivere tre giornate all’insegna del benessere, della condivisione e dello sport con “Un Mare di Fitness” – evento realizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Albenga e organizzato da Timothy Oddera e Mimma Iemma di Target Albenga – che trasformerà Piazza De Andrè e il lungomare cittadino in una grande palestra a cielo aperto.

Il programma propone lezioni gratuite e aperte a tutti, con attività per ogni età e livello:

Pilates

Yoga

Heels

Modern & Hip Hop

Zumba

Mobility

Scherma

Spinning

Space Jump

Bushido

Kettlebells

Potenziamento Muscolare

CRC Cross Cardio

Kickboxing

Fit Boxe

Marcia Acquatica …e molte altre discipline che animeranno le piazze e il lungomare in un’atmosfera di festa, energia e movimento.

Ampio spazio sarà dedicato anche al basket, con tornei di Street Basket per giovani e senior per tutta la durata dell’evento.

FESTA DI INIZIO ESTATE A CALIZZANO

Sabato 28 giugno torna l’appuntamento con al Festa di inizio estate al castello di Calizzano che quest’anno avrà anche una super novità per tutti gli amanti della natura e dello sport! Sarà infatti possibile partecipare al Giro panoramico tra le fonti di Calizzano con e-bike o bici muscolari. Iscrizione: ore 17:00 presso Piazza dei Fiammiferi; Partenza: ore 18:00; Durata: circa 2 ore.

L’evento proseguirà dalle 19.30 con l’apertura delle cucine al castello con menu a base di:

Chili

Hamburger

Salsiccia

Patatine fritte

Pan fritto dolce o salato

INTRATTENIMENTO MUSICALE

Live Rock con i MISSING INK

A seguire DJ Set con Pietro Ravera

Non mancare: buon cibo, musica, natura e tanto divertimento per dare il via all’estate!

BIRRA ARTIGIANALE, MUSICA E DIVERTIMENTO A LUCETO

Tutto pronto per la quarta edizione di “Luceto a tutta birra”, la Festa della Birra Artigianale che si terrà dal 27 al 29 giugno, dalle 19.30 a Luceto.

Ogni sera park food con birre artigianali, cibo e tanta musica. Venerdì 27 giugno con Oronero (tributo a Ligabue); sabato 28 con Matteo Garbarini & Groove Monky; domenica 29 giugno musica con Dj Massimo e Giorgio.

L’evento è organizzato dal C.R.C.S. di Luceto.

FERRANIA IN FESTA PER IL SANTO PATRONO

Dal 23 giugno al 8° luglio Ferrania sarà in festa per la celebrazione del Santo Patrono all’Abbazia di Ferrania e nella vicina area feste delle Attività Borgate Ferraniesi.

Stand gastronomici e suggestivi spettacoli nell’incantevole cornice dell’Abbazia di Ferrania, all’interno del borgo antico di San Pietro e nell’adiacente area festeggiamenti. Come da tradizione, due luoghi vicini per due feste distinte, ma coincidenti nella celebrazione del Santo Patrono San Pietro.

Area Festeggiamenti della A.S.D. Attività Borgate Ferraniesi, nei pressi delle Scuole Elementari, limitrofe al Borgo Antico di San Pietro, la festa è prevista dal 23/06 al 01/07. Abbazia dei Santi Pietro e Paolo, organizzata dalla Parrocchia, la festa è prevista dal 29/06 al 08/07.

Entrambe le iniziative propongono gastronomia e spettacoli musicali e di intrattenimento.

SPORT, COMICS, E CARTOON A “CENGIADICON”

Le Cengiadi sono arrivate alla ventesima edizione e si svolgeranno a Cengio il 27-28-29 giugno. Sono un’evento ludico-motorio con attività amatoriali dove è possibile provare sport differenti proposti dalle varie società sportive presenti sul territorio. Sono totalmente gratuite ed ogni partecipante riceverà una maglietta di partecipazione in omaggio.

Nella manifestazione è inserito anche un’altro evento a tema comics e cartoon: ovvero “Cengiadicon”. Se sei un vero appassionato del mondo Comics, un fanatico del cosplay, un collezionista di gadget o un amante delle atmosfere da fiera nerd all’aperto, allora segna queste date: sabato 28 e domenica 29 giugno 2025. Perché è a Cengio, uno degli eventi più attesi dell’estate geek: CengiadiCon. L’ingresso è completamente gratuito.

Due giornate spumeggianti, con il cielo come tetto e un’atmosfera da sagra pop culturale, tra cosplay, doppiatori dei cartoons leggendari, stand ricchi di tesori nerd, street food, un sogno ad occhi aperti per ogni fan del mondo Comics.

Quali saranno i doppiatori leggendari? Al CengiadiCon non mancheranno le voci che hanno accompagnato la nostra infanzia. Tra gli ospiti più attesi ci saranno Gianluca Iacono, storico doppiatore dei più iconici personaggi cartoon quali Vegeta il principe dei Sayan in Dragon Ball, Marshall Eriksen di I met your mother, Gordon Ramsay il mitico chef di Hells Kitchen e Emanuela Pacotto, inconfondibile voce di Bulma in Dragon Ball, Jessie del Team Rocket, Nami di One Piece, Fujico in Lupin III e Barbie. Due giganti del doppiaggio che promettono emozioni per tutte le età: da standing ovation. Sul palco un maxischermo Led Wall dove verrà ripreso il talk con il pubblico e l’immancabile sequenza di doppiaggi dal vivo su alcuni episodi iconici dei cartoon. A seguire il Meet & Greet darà la possibilità ai fans di ricevere autografi, fare foto, interagire con i protagonisti.

Insieme a loro, anche la mitica cartoon band di Genova: Marmotte d’Acciaio, pronti a scaldare il palco con l’ironia travolgente del loro nerd rock. Un concerto serale con le sigle dei cartoons ma in chiave rock, semplicemente travolgente!

CengiadiCon non è solo una semplice fiera. Passeggiando tra gli stand, ci si può imbattere in cavalieri Jedi, Pokémon, o personaggi usciti da un cartoon Manga. Si tratta di passione, la cura dei dettagli esprimendo la propria creatività, il Cosplay contest attira appassionati da tutta Italia, grazie all’esperienza di uno dei Cosplayer Italiani più iconici, Fabio “Baumiao” Aquilino (direttore del Cosplay Contest del Torino Comics) che organizza e presenta il Contest di Cengio coadiuvato da una giuria di tutto rispetto: Logan “Sumo” Musso e Davide “Spyro” Dutto. La giuria, composta da esperti del settore, valuterà ogni costume secondo criteri ben precisi: difficoltà di realizzazione, somiglianza al personaggio, qualità della recitazione, originalità e fedeltà nei materiali. Le esibizioni possono includere una traccia musicale tematica.

I premi: miglior costume maschile (riferito sempre al sesso del personaggio che si interpreta); Miglior costume femminile (riferito sempre al sesso del personaggio che si interpreta); Miglior coppia / gruppo; Miglior Interpretazione (se presenti almeno 3 partecipanti, con interpretazione, in competizione). Premio della giuria; Premio KIDS (se presenti almeno 3 partecipanti, di 12 anni o meno, in competizione).

La cosa incredibile di tutto questo è che CengiadiCon è completamente gratuito, nessun biglietto d’ingresso, un incentivo per dare un’occhiata alla cultura pop di Cengio. Cengiadicon è un evento pensato per tutti: per le famiglie, per i collezionisti, per gli artisti, per i cosplayer, per chi vuole semplicemente passare una giornata diversa e sorridere insieme ad altri appassionati.

A FINALE IL WEST COAST MEETING

Cinque giorni di incontri, dialoghi e cultura, per cercare nel reale tracce di speranza. Fino al 29 giugno 2025, nella suggestiva cornice dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, torna il West Coast Meeting, appuntamento ormai consolidato dell’estate ligure. Un evento che si conferma come spazio di confronto autentico e di ricerca condivisa su ciò che rende l’esistenza più umana, anche nelle pieghe più difficili della contemporaneità.

Il titolo di questa edizione, “Ciò che inferno non è”, è tratto da una celebre frase di Italo Calvino: un invito a riconoscere, nella complessità del presente, quelle scintille di bene che resistono al cinismo e alla rassegnazione. La formula del Meeting resta quella vincente: incontri serali con ospiti di primo piano, dialoghi pomeridiani, spettacoli, mostre e momenti di riflessione, aperti a tutti e gratuiti.

Sabato 28 il programma si arricchisce di suggestioni letterarie e tecnologiche. Alle 18.30, l’incontro “Un mondo abitato dal male ma non disertato dalla speranza” sarà un viaggio nell’universo narrativo di Cormac McCarthy con Martina Saltamacchia (Università del Nebraska) e Stas Gawronski (Università LUMSA). In serata (ore 21) si parlerà di intelligenza artificiale, geopolitica e potere con Giuliano Tavaroli, esperto di cyber security, lo scrittore e attore Jacopo Rampini e il giornalista Federico Rampini.

Domenica 29 giugno, gran finale alle ore 19 con il tema “Europa, pace e guerra”, in dialogo tre protagonisti della politica e della società civile: Mario Mauro, Roberta Pinotti e Vito Alfieri Fontana.

Durante tutta la durata dell’evento, dal 25 al 29 giugno, sarà inoltre possibile visitare, ogni giorno dalle 17:30 alle 23:00, due mostre aperte al pubblico. La Mostra delle eccellenze artigiane, realizzata in collaborazione con Confartigianato Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria, rappresenta una significativa novità dell’edizione 2025, offrendo uno spazio dedicato alla valorizzazione del saper fare ligure. Accanto ad essa, l’esposizione “1914 – Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale: la vera storia di un Natale straordinario” proporrà un racconto intenso e coinvolgente ispirato a un episodio emblematico della Prima Guerra Mondiale.

Il West Coast Meeting è promosso dall’associazione Cara Beltà, con il patrocinio e il contributo del Comune di Finale Ligure, e il sostegno della Fondazione De Mari, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi, della Camera di Commercio Riviere di Liguria e di numerosi partner privati.

“SAPORI DI LIGURIA” A LOANO

Sabato 28 e domenica 29 giugno a Loano si terrà l’edizione 2025 di “Sapori di Liguria”, la rassegna enogastronomica organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sul lungomare di Loano si potrà trovare una selezione di eccellenze liguri quali olio, olive, formaggi, salumi, pomodori, ortaggi, piante aromatiche, basilico, miele, aglio, prodotti sott’olio, focaccia ligure, vino e dolci tipici. Un viaggio tra i gusti, i profumi e le tradizioni enogastronomiche della Liguria, tanti tesori che raccontano la storia e il cuore di un territorio.

Gli stand resteranno aperti dalle 9 per tutto il giorno e domenica dalle 9 alle 22.

Oltre ad occuparsi da più di trent’anni dell’organizzazione del CarnevaLöa, il più grande carnevale della Liguria, da sempre Vecchia Loano è impegnata nella valorizzazione e nella promozione, specie tra i turisti, dei prodotti e delle eccellenze gastronomiche della Liguria. Ne sono due esempi la rassegna “Sapori di Liguria” e la “Festa della torta ligure”.

A ORCO TORNA LA SAGRA DELLA FORMAGGETTA

Sabato 28 e domenica 29 giugno torna la sagra della formaggetta a Orco Feglino. Quest’anno l’appuntamento ormai fisso raggiunge la sua 37esima edizione.

L’evento è organizzato dalla pro loco San Lorenzo di Orco Feglino e si svolgerà all’ombra dei castagni.

Si inizia sabato 28 giugno alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici, ma non mancherà ovviamente la musica! Domenica invece l’appuntamento è dalle 12,30 alle 15 e dalle 19 in poi: un’intera giornata all’insegna del buon cibo e dell’intrattenimento musicale.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.prolocosanlorenzo.it.

RITORNA LA FESTA DELL’ALBICOCCA A VALLEGGIA

Con l’arrivo dell’estate, Quiliano si colora di sapori autentici e profumi intensi: è il momento delle celebri albicocche di Valleggia. Questo prodotto tipico, simbolo di qualità e orgoglio del territorio savonese, torna protagonista grazie alla tradizionale Festa dell’Albicocca di Valleggia, un evento attesissimo che celebra la passione per la terra e le sue eccellenze.

Promossa e patrocinata dalla Città di Quiliano, la manifestazione è organizzata dalla Società Cattolica “San Giuseppe” di Valleggia e dal C.I.V. Vivi Valleggia, con il prezioso supporto di realtà locali come Proloco Quiliano, Proloco Cadibona, gruppo TraQQe, Quiliano Bike, Soc. Agricola di Valleggia, Agricola Le Riunite, CeRSAA di Albenga e Slow Food Savona A.P.S. Inoltre anche quest’anno parteciperanno alla festa gli amici del Comune di Costigliole Saluzzo che condividono con Quiliano il frutto tipico: l’albicocca, da loro denominata “Tonda”.

La festa verrà inaugurata nella serata di giovedì 26 giugno 2025 alle ore 20.30 con il primo evento organizzato presso la Sala Consiliare di Quiliano, in collaborazione con il CeRSAA di Albenga e con il Comune di Costigliole Saluzzo. Un convegno tecnico sul tema dell’albicoccheto durante il quale verranno condivise le esperienze di esperti liguri e piemontesi.

L’intera programmazione della festa dell’Albicocca comprende stand di degustazioni, vendita Albicocca di Valleggia, convegni, tour a piedi, animazione per bambini e concerti serali. Durante le giornate saranno presenti aree espositive di associazioni del territorio e area gonfiabili ed altre attrazioni per bambini.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 28 GIUGNO alle ore 15 e 30 l’appuntamento con il GIRETTO DEL PARCO e ALUTO AGLI AMICI ASINELLI, mentre dalle 16 e 30 A SPASSO CON SANTIAGO, la divertente passeggiata con il nostro simpaticissimo pony nell’uliveto.

DOMENICA 29 GIUGNO Vi aspettiamo per la MERENDA IN STALLA: tante coccole per gli asini del parco e una gustosa merenda in compagnia.

Per le attività svolte in compagni del nostro staff sconto ai fratelli applicati alla quota del secondo e terzo fratello.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

