Ciangherotti e Perrone (FI): “Nel canile e nel gattile di Enesi manca l’acqua potabile: c’è il contatore ma il Comune non spende per collegarlo”

Albenga. “Ad Albenga, nel canile comunale di Regione Enesi, vivono oggi una trentina di cani e numerosi gatti, accuditi ogni giorno con impegno e amore da operatori e volontari. Eppure, queste strutture non hanno mai avuto accesso all’acqua potabile.” A denunciare la situazione sono i rappresentanti ingauni di Forza Italia, Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone, che annunciano la presentazione di una mozione in consiglio comunale per chiedere l’immediato completamento del collegamento idrico.

“Nel 2022, grazie alla disponibilità e alla sensibilità dell’Azienda San Lazzaro di Albenga, è stato installato un contatore dell’acqua potabile a soli 5 metri prima del pontino d’ingresso al canile. Ma in questi tre anni l’amministrazione comunale non ha mai provveduto a collegarlo al canile e al gattile, lasciando gli animali a dissetarsi con acqua di pozzo, torbida e inadeguata, particolarmente fangosa durante i mesi estivi.”

“I 15 metri di tubazione mancanti per completare il collegamento non giustificano in alcun modo questo ritardo colpevole. L’acqua potabile è una risorsa essenziale per la salute e il benessere degli animali, e non può essere trattata come un optional da rinviare all’infinito.”

“La nostra mozione chiederà al sindaco e alla giunta di intervenire immediatamente per dare finalmente acqua pulita a cani e gatti, ponendo fine a un disinteresse che dura da troppo tempo. Chi ama gli animali come noi non può restare in silenzio. È ora che Albenga si dimostri una città civile anche nei fatti, non solo nelle parole”, concludono.