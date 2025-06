Ceriale, un successo la serata a scopo benefico dedicata a Davide Meirana

È stato un evento dalla grande intensità emotiva quella di sabato scorso al “Merlo” in occasione della serata “Rossi vs Blu” dedicata a Davide Meirana. Corposa la partecipazione per ricordare l’amico scomparso quasi un anno fa e fare delle altre buone azioni con la beneficenza.

Il messaggio di mister Marco Mambrin riportato dal Ceriale

“È stato facile organizzare la serata per il nostro gruppo perché tutti avevano voglia di dare una mano, per vedersi e passare una serata nel nome del nostro amico Davide. È stato magnifico vedere per tutta la serata tanti sorrisi e abbracci. È stato bello vedere Alessandro sul campo e in questo campo particolarmente. È stata l’occasione per rivedere tanti amici ed ex compagni o avversari di tante partite e tante risate. All’anno prossimo.

Un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutati, a Fabio e Silvana, a tutto lo staff organizzativo, alla BastaPoco, al Ceriale Progetto Calcio. E a tutti i partecipanti”.