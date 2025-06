Ceriale, spingono a terra un 22enne per rubargli 15 euro: cinque minorenni denunciati per rapina

I carabinieri della Stazione di Ceriale hanno identificato e denunciato in stato di libertà cinque minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili di una rapina avvenuta lo scorso 28 marzo nel centro cittadino ai danni di un giovane di 22 anni.

Nel corso dell’episodio, la vittima era stata avvicinata dal gruppo, spinta a terra e derubata della somma di 15 euro. L’azione violenta, che aveva suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, è stata oggetto di un’immediata e approfondita attività investigativa da parte dei militari dell’Arma.

Determinanti per l’individuazione dei responsabili sono stati l’accurato lavoro di analisi delle immagini acquisite attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino e alcuni testimoni, che hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Fondamentale, inoltre, si è rivelata la conoscenza del territorio da parte carabinieri, che ha permesso di restringere rapidamente il campo delle ricerche e risalire con precisione all’identità dei giovani coinvolti.

I cinque minorenni, sia italiani che stranieri tutti residenti in provincia di Savona, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine per episodi di disturbo dell’ordine pubblico, sono stati pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina in concorso.

L’attività investigativa testimonia l’azione di contrasto alla criminalità e alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione ai fenomeni che coinvolgono i più giovani, sia come vittime che come autori di reato.