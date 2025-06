Ceriale, scontro auto-moto sull’Aurelia: centauro al Santa Corona in codice rosso

Ceriale. Scontro auto-moto lungo la via Aurelia a Ceriale, ad avere la peggio è il centauro. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22 di questa sera, l’uomo che conduceva la due ruote è stato sbalzato dal mezzo con un successivo impatto violento.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Albenga, il personale sanitario del 118 e la Polstrada. Nonostante l’urto, di cui non si conosce ancora la dinamica, nessun occupante dell’auto coinvolta è rimasto ferito.

Il settantenne in sella al motociclo, invece, è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per traumi vari e, secondo la prima valutazione, definiti gravi.