Ceriale, riapertura della passeggiata a mare di ponente

A Ceriale riapertura della passeggiata a mare nell’ambito del progetto complessivo di riqualificazione del tratto di litorale a ponente. “Un intervento ambizioso che restituisce alla cittadinanza e ai numerosi turisti un tratto di lungomare completamente rinnovato, pronto per la piena fruizione estiva” ha evidenziato con soddisfazione il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune Luigi Giordano.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, ha interessato inizialmente un’ampia porzione della passeggiata, trasformandola in un moderno e funzionale spazio pubblico. Tra le principali novità, spicca la nuova pavimentazione, che garantisce maggiore comfort e sicurezza ai pedoni. Contestualmente, le aiuole sono state risagomate e saranno arricchite con nuove essenze, contribuendo a migliorare l’aspetto estetico dell’intera area.

Un focus particolare è stato posto sull’infrastruttura: l’illuminazione è stata completamente rifatta, con l’installazione di nuovi corpi illuminanti a basso consumo energetico che valorizzano il lungomare anche nelle ore serali. Parallelamente, sono stati rinnovati tutti i sottoservizi, garantendo maggiore efficienza e prevenendo futuri disagi. A completamento dell’intervento, sarà implementato un nuovo impianto di videosorveglianza, un elemento fondamentale per incrementare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori.

“Questa prima fase di lavori rappresenta un passo significativo in vista della chiusura dell’intervento di restyling urbanistico, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la qualità della vita dei propri cittadini e nel valorizzare il territorio per un turismo sempre più attento” ha aggiunto ancora Giordano.

“Sono profondamente contento che la prima fase dei lavori relativi al rifacimento della passeggiata di ponente sia stata conclusa con successo e, soprattutto, nei tempi previsti. Questo ci permette di garantire la piena fruibilità del tratto rinnovato per l’intera stagione estiva, senza alcun disagio per residenti e turisti”.

“La popolazione potrà godere di un lungomare più bello e sicuro, con la possibilità di passeggiare serenamente e occupare le nuove aree di sosta risagomate nel rispetto del codice della strada”.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla ditta ITQ srl di Spresiano (TV) in particolare agli operai per l’ottimo lavoro svolto, al direttore dei lavori arch. Fabrizio Melano per la sua preziosa supervisione e ai miei collaboratori dell’Ufficio Tecnico comunale per l’impegno e la professionalità dimostrati”.

“Siamo pronti a ripartire a fine estate con le prossime fasi delle lavorazioni, con l’obiettivo ambizioso di completare l’intero progetto entro la prossima primavera” ha concluso il vice sindaco e assessore cerialese.