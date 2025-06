Ceriale, Marabello (Indipendenza): “Parcheggi invasi dalla vegetazione. L’amministrazione comunale non interviene”

Ceriale. “L’amministrazione comunale di Ceriale guidata dal ‘sindaco ombra’ Luigi Giordano, oltre ad aver soppresso numerosi posti auto nel centro cittadino con conseguenze devastanti sul piano economico, turistico e sociale (problema che come Movimento Indipendenza abbiamo più volte denunciato), non ha ancora provveduto alla potatura della vegetazione che ha invaso da tempo i parcheggi in piazza della Stazione”. Così in una nota Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e coordinatore di Savona e provincia Movimento Indipendenza.

“Rammentiamo per l’ennesima volta al signor Giordano nella sua qualità di assessore alla viabilità e all’ambiente, che gli stalli di sosta riservati agli autoveicoli sono essenziali soprattutto adesso che è iniziata la stagione estiva; che la cura dell’ambiente in una località turistica è vitale non solo a livello di immagine (sostantivo evidentemente ad egli sconosciuto) ma è fondamentale dal punto di vista igienico-sanitario. Infine, ricordiamo che con l’arrivo delle temperature elevate il pericolo di incendi è concreto, motivo per cui è necessario intervenire con urgenza per pulire i terreni e potare l’eccessiva vegetazione”.

“Se un’amministrazione comunale non è in grado di affrontare e di risolvere queste problematiche elementari, dovrebbe farsi un esame di coscienza, togliere il disturbo e lasciare ad altri (sicuramente più competenti) il governo del paese”.