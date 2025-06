Ceriale, Marabello (Indipendenza): “In paese degrado e sporcizia. Colpa di persone incivili ma l’amministrazione ha le sue responsabilità”

Ceriale. “Degrado urbano, ambientale e sporcizia. Ecco il biglietto da visita che l’amministrazione comunale di Ceriale sta presentando ai cittadini e ai turisti a inizio della stagione estiva”. Così Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale e coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza.

“Sono due anni che segnaliamo al sindaco Marinella Fasano e all’assessore all’ambiente Luigi Giordano una situazione che ormai è diventata insostenibile. Basta fare una passeggiata nel centro storico e in località San Rocco, per rendersi conto di quanto Ceriale sia trascurata da chi per volontà popolare dovrebbe prendersi cura del territorio. Caro vice sindaco Giordano, ai suoi proclami sui social non ci crede più nessuno. Lei pur di difendere la sua poltrona (già vacillante anche a causa della spaccatura nella maggioranza consiliare), si arrampica sugli specchi (riapertura in illo tempore del sottopasso di Rio Fontana docet)”.

“Ieri, giornata festiva, in paese si è visto di tutto, tranne i controlli. Poichè l’elenco del degrado urbano è lungo, ci limiteremo a evidenziare e a segnalare le situazioni più eclatanti: persone che girano per la città in costume o a torso nudo al di fuori della spiaggia o che addirittura accedono in queste condizioni nei pubblici esercizi. A tal proposito ci permettiamo di ricordare che nella stragrande maggioranza delle località rivierasche i sindaci emettono ordinanze con multe fino a 500 euro. A Ceriale, invece, non esiste a riguardo nessun provvedimento che vieta questi comportamenti”.

“È opportuno specificare che un Comune serio e responsabile esercita il governo della città producendo atti amministrativi e non letterine di sollecito magari indirizzate alle ferroviarie come nel caso del degrado ambientale e igienico-sanitaro in via della Stazione da noi recentemente segnalato. In questo caso il sindaco ha il dovere di emanare un’ordinanza contingibile e urgente e intimare al demanio ferroviario di adempiere alla pulizia dell’area degradata e alla potatura della eccessiva vegetazione per motivi a tutela della sicurezza e della salute pubblica. Ieri (domenica) alle 11 in piazza Lombardia e in via Pontetto i cestini per la raccolta dei rifiuti erano stracolmi; vi sono erbacce a filo dei marciapiedi che non vengono estirpate e nei caruggi sono visibili dei rifiuti abbandonati (carta e bottiglie di plastica). Per non parlare poi di vico Vietta nel centro storico, un tempo luogo di appuntamenti culturali e di mostre d’arte, oggi ridotto a parcheggio per moto e occupato da cassonetti di rifiuti maleodoranti”.

“Nello spirito di un confronto costruttivo, poiché non è sufficiente dichiarare ‘stiamo già lavorando per garantire interventi tempestivi e adeguati’, chiediamo all’amministrazione comunale di Ceriale di portare a conoscenza dei cittadini e del Movimento Indipendenza le lettere di segnalazione che l’amministrazione comunale ha indirizzato al demanio ferroviario per risolvere il problema in piazza della Stazione. Chiediamo altresì quali provvedimenti intende adottare per affrontare il degrado urbano e ambientale e se intende potenziare i controlli della Polizia Locale per sanzionare coloro che non rispettano i regolamenti comunali e le eventuali ordinanze del sindaco”.