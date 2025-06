Ceriale, la Uil-Fpl lancia l’allarme: “Silenzio sul fondo risorse decentrate per la Polizia Locale, il Comune non lasci indietro gli agenti né i servizi”

Ceriale. “Siamo preoccupati per il silenzio della parte pubblica del Comune di Ceriale in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate spettante al personale dipendente per l’anno 2025”. Così, in una nota, la segreteria territoriale di Uil-Fpl del ponente ligure.

Il tema era già salito agli onori della cronaca nel 2023, quando a sollevare il tema era stata la minoranza consiliare. Ora la possibile carenza di fondi torna alla ribalta, specie perché secondo i bene informati “a rischio ci sarebbero i turni serali degli agenti” e quindi la possibilità di presidiare il territorio nel periodo di maggiore afflusso turistico.

I sindacalisti ricordano che “il contratto collettivo nazionale sancisce che il fondo debba essere costituito entro il mese di aprile dello stesso anno e che contemporaneamente debba esserci l’accordo tra le parti per la suddivisione. Ad oggi, nonostante i nostri solleciti, niente si è mosso neppure davanti ad un decreto legislativo che prevede la possibilità di incrementare il fondo in questione del 48% permettendo così ai lavoratori delle funzioni locali di diminuire il divario salariale esistente nei confronti dei lavoratori delle funzioni centrali, divario che si è venuto a creare per la poca attenzione del governo nel rinnovare in tempo i contratti di lavoro e per l’inadeguatezza delle risorse proposte che non risultano sufficienti a coprire l’inflazione programmata che ad oggi supera il 16%”.

Secondo il sindacato “la poca attenzione sinora dimostrata dalla parte pubblica, rischia di penalizzare tutti i lavoratori dell’Ente che, se non si vedranno applicata la norma legislativa entro il corrente anno, si ritroveranno prossimamente con stipendi più bassi dei colleghi di altri Enti anche confinanti, dove, una attenzione più curata alle richieste delle organizzazioni sindacali, farà sì, che per il futuro, potrà essere garantito un miglior salario che significherà un aumento strutturale anche con il prossimo tanto da noi auspicato rinnovo contrattuale, garantendo così, anche una maggiore contribuzione che darà qualche certezza in più anche nel momento del collocamento a riposo. Analogamente il mancato incremento di fondi renderebbe vana la prestazione dei servizi di sicurezza urbana, specialmente nei periodi estivi, dalla Polizia Locale che senza appositi fondi di bilancio non potrà prestare un servizio adeguato alle esigenze della collettività”.

“Non crediamo che l’amministrazione del Comune di Ceriale lascerà indietro nessuno dei suoi dipendenti e nessuno dei suoi servizi resi ai cittadini, vogliamo quindi pensare che presto saremo convocati per l’argomento”.