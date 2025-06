Ceriale, arrivano le prime riconferme: Loris Andreetto, Bonifazio, Gaudino, Brancatelli e Mistretta ancora in biancoblù

Il Ceriale Progetto Calcio comunica le prime riconferme per la stagione 2025-2026. Come da consuetudine, la Società riparte dall’annuncio di giovani di talento che si sono distinti nella passata stagione nell’inizio del proprio percorso di crescita nei radar della Prima Squadra.

Rimangono in biancoblù:

– Tommaso Bonifazio (2007), attaccante: autore di una buonissima prima esperienza tra i grandi impreziosita dai quattro gol tra campionato e coppa (eroe nella serata di coppa storica con la sua doppietta in quel di Busalla);

– Gabriele Gaudino (2008), centrocampista: di buona prospettiva, tra i protagonisti della scorsa stagione con la Juniores e che ha mosso i suoi primi passi con la squadra di Mister Mambrin esordendo a febbraio contro il Little Club James;

– Loris Andreetto (2007), difensore: leader in campo nonostante la giovane età, con un’ottima gestione dei momenti e un rendimento costante. Tra i grandi ha esordito per la prima volta in Coppa Italia Promozione contro il Bragno;

– Francesco Mistretta (2008), centrocampista: tecnico e con buoni tempi di inserimento. L’anno scorso ottime prestazioni tra Allievi e Juniores, già nel giro della Prima Squadra disputando diversi allenamenti;

– Pietro Brancatelli (2007), difensore: grande fisicità e affidabilità, anche per lui un’annata importante dando un grandissimo contributo alla Juniores e ambientandosi in Prima Squadra facendo l’esordio ufficiale all’ultima di campionato contro il Ventimiglia.

Il Club, nella figura del Direttore Sportivo Villa, sta lavorando per la strutturazione della rosa per dare continuità al buon percorso fatto nella precedente annata.