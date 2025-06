Ceriale. Oltre 40 spettacoli e concerti nel calendario di eventi e manifestazioni dell’estate di Ceriale. Questa mattina la presentazione ufficiale del cartellone di iniziative, che grazie alla rassegna “Rotonda sul mare” riporterà nella località turistica i grandi nomi della musica italiana, ma non mancheranno cabaret e tanto altro intrattenimento per bambini e famiglie.

Tra i grandi nomi della musica italiana spiccano Andrea Mingardi, Mogol con una dedica speciale a Lucio Battisti, i Ricchi e Poveri, Elio di Elio e le Storie Tese, oltre ad esibizioni live e tribute band.

Nella programmazione estiva, ideata anche quest’anno dalla HPI Event, in collaborazione con il Comune di Ceriale e l’Assessorato alle Manifestazioni Estive, previste serate a pagamento ma anche molti eventi gratuiti, come il “Cine Bimbi”.

“Quest’anno la rassegna si estende anche ad altri comuni della Liguria, confermando una pianificazione di prestigio a Ceriale. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti…” sottolinea il patron della HPI Event Gian Piero Baldini.

Il sindaco di Ceriale Marinella Fasano, con delega al turismo, e l’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno affermano: “Per l’estate 2025 siamo riusciti a organizzare un calendario estivo con grandi nomi della musica e personaggi dello spettacolo molto conosciuti al grande pubblico”.

A Ceriale torna la rassegna "Rotonda sul mare"

“Una programmazione di assoluto livello e davvero per tutti i gusti, con musica, concerti, cinema, teatro, cultura e tanto intrattenimento per i nostri ospiti e per i nostri cittadini”.

“Non possiamo che ringraziare la HPI Event e tutti i partner che hanno collaborato per la realizzazione di una rassegna di forte attrattività per Ceriale e il suo indotto turistico-commerciale”.

“A questo si aggiunge il resto del programma di manifestazioni che animeranno Ceriale per tutta l’estate, con il contributo e supporto delle associazioni del nostro territorio” concludono il primo cittadino e l’assessore cerialese.

