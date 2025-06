“Ceramica in Bottega”: l’eccellenza artigiana protagonista del Festival della Maiolica ad Albisola

Albisola Superiore si accende con il Festival della Maiolica e, al suo interno, si prepara ad ospitare l’evento off “Ceramica in bottega”, un evento organizzato da CNA Savona che celebrerà l’arte ceramica dal 6 all’8 giugno 2025. L’iniziativa mira ad avvicinare il pubblico al mondo della ceramica artigianale, offrendo un’opportunità unica per ammirare le creazioni di artisti locali.

Il cuore dell’evento sarà una mostra presso “La Casa dell’Arte”, situata in via Colombo 91 ad Albisola Capo. I visitatori avranno la possibilità di esplorare le opere di “Joeliz arte & foto nella ceramica” di Savona, “MI-ART di Michelle Bernat” di Albissola Marina e “Ceramiche d’Arte di Francesco Guarino” di Albisola Superiore.

Oltre all’esposizione, le botteghe partecipanti saranno aperte al pubblico dalle 10:00 alle 18:00, offrendo un’occasione preziosa per osservare da vicino il processo creativo e dialogare con gli artigiani. Una caratteristica speciale dell’evento saranno le vetrine illuminate, visibili 24 ore su 24 per tutta la durata dei tre giorni, permettendo un apprezzamento continuo dell’arte ceramica anche al di fuori degli orari di apertura.

“Ceramica in bottega”, orgogliosamente sostenuta da CNA Savona e inserita nel più ampio contesto del Festival della Maiolica, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte e per chi desidera scoprire l’eccellenza dell’artigianato ligure in un’atmosfera festosa e culturale.