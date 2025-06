Centri estivi, a Varazze nuovo progetto di sostegno economico alle famiglie

Per l’estate 2025, l’Amministrazione Comunale di Varazze introduce, in via sperimentale, un nuovo progetto di sostegno economico diretto alle famiglie per la partecipazione dei propri figli, sostenendo quota parte della spesa, ai centri estivi presenti sul territorio comunale.

Il progetto nasce dalla volontà di ampliare gli strumenti di supporto alle famiglie, riducendo il costo delle rette dei centri estivi presenti sul territorio comunale, incentivando così la fruizione dei centri estivi da parte dei ragazzi e delle ragazze di Varazze, beneficiando della qualità e del valore educativo di tutte le proposte attive in città.

Negli anni, l’Amministrazione ha sempre sostenuto i gestori dei centri estivi, riconoscendo loro contributi economici proporzionati al numero di iscritti, alle settimane di attività, orario giornaliero e tipologia di attività proposte, con l’obiettivo di abbattere alcuni costi fissi e favorire l’accessibilità. Con questo nuovo intervento si aggiunge ora un sostegno diretto alle famiglie, intervenendo sulle quote di iscrizione.

Lo sconto è automatico ed immediato, secondo i seguenti criteri: 50 euro a bambino per frequenza fino a due settimane; 100 euro a bambino per frequenza di tre o più settimane.

La riduzione sarà riconosciuta direttamente all’atto dell’iscrizione e versata dal Comune al gestore del centro estivo, previa rendicontazione, senza oneri aggiuntivi per le famiglie.

“Il percorso è stato condiviso con gli organizzatori dei centri estivi locali e si affianca alle misure già in essere da parte del Servizio Sociale comunale, che continua a garantire la copertura dell’intera retta per le famiglie in carico al servizio – interviene il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – Con questo nuovo strumento si intende estendere la platea dei beneficiari, intervenendo in modo diffuso e inclusivo.

Questa iniziativa nasce anche dall’ascolto attento dei bisogni delle famiglie che, in questi anni, hanno evidenziato l’esigenza di un maggiore sostegno economico per affrontare i costi legati alla cura e all’educazione dei figli durante il periodo estivo. È un ulteriore passo importante, che si inserisce in una visione più ampia di politiche sociali orientate alla prossimità”

Insieme a questo nuovo contributo per i centri estivi, l’Amministrazione continua a garantire un sostegno concreto per le rette dei nidi e delle scuole dell’infanzia a favore delle famiglie residenti. Solo per queste attività – nidi, materne e centri estivi – il Comune investe ogni anno circa 200.000 euro, confermando una chiara scelta di priorità in favore dell’infanzia e della genitorialità.

“Questa fase sperimentale rappresenta un passo concreto verso un modello di sostegno integrato, che mette al centro le famiglie e il valore dell’educazione estiva. Al termine di questo primo anno valuteremo l’impatto dell’iniziativa per definire futuri interventi strutturali e potenziati” prosegue il Sindaco.

“Un ringraziamento particolare è rivolto alla Giunta e ai Consiglieri del Gruppo “Essere Varazze” per aver sostenuto convintamente questa iniziativa, non prevista in passato, che l’Amministrazione sta portando avanti con forte attenzione al sociale e al benessere della comunità”, conclude il Sindaco Luigi Pierfederici.