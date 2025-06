Cengio: sabato a Rocchetta i funerali dell’alpinista Michele Bruzzone, morto sul Monviso

Cengio. Si svolgeranno sabato 14 giugno, alle 11.45, nella chiesa di San Nicola a Rocchetta, i funerali di Michele Bruzzone, l’alpinista e ristoratore deceduto durante un’ascesa al Monviso lunedì scorso.

Il 55enne, per tutti “Gimbo”, originario di Plodio ma da tempo residente nella frazione cengese, titolare della pizzeria la Conca d’oro, era un amante della montagna e un grande esperto di alpinismo.

Per lui, come affermano gli amici, percorrere il canale Coolidge lungo la parete settentrionale del Re di Pietra era un sogno, e lo stava coronando insieme a Daniela Colocci, 33 anni, carabiniera in servizio a Varazze. Forse sorpresi da una frana, sono però rimasti travolti ad alta quota, e dopo ore di ricerche i due corpi sono stati rinvenuti dal Soccorso Alpino e Speleologico di Cuneo.

Cordoglio e grande commozione in tutta la Valbormida dove Bruzzone era molto conosciuto. Moltissimi i messaggi di affetto e stima per i suoi genitori, Bruno e MariaPia, residenti a Plodio, e per la sorella Mara.

La camera ardente sarà allestita venerdì proprio nei locali della sua pizzeria.

La sera, alle 20.30, sarà recitato il Rosario, sempre a Rocchetta.