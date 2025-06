Agg ore 19 Nonostante la rapidità di intervento, non c’è stato nulla da fare per la persona soccorsa in mare al largo di Celle Ligure.

Secondo le primissime informazioni si tratterebbe di un uomo, classe 1983, nato in Svizzera ma cittadino italiano.

Dopo averlo recuperato, i soccorritori hanno trasportato il corpo in porto.

Celle Ligure. Soccorsi mobilitati, a Celle Ligure, per una persona in difficoltà in mare al largo di località Bouffou, nella parte a levante della città.

L’episodio si è verificato intorno alle 17.20 e ha visto l’intervento di Croce Rossa di Varazze, vigili del fuoco, capitaneria di porto, polizia locale e carabinieri.

Celle Ligure, soccorso in mare in zona Bouffou

I soccorritori hanno richiesto anche l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago.

