Celle Ligure, scontro tra due moto d’acqua: soccorsi attivati e due feriti

Celle Ligure. Scontro tra due moto d’acqua nelle acque antistanti la costa di Celle Ligure.

Non si sa ancora precisamente la dinamica dei fatti ma sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto di Savona (che sta verificando l’accaduto), l’automedica del 118 e la Croce Oro Mare di Albissola.

Dalle prime informazioni le due moto d’acqua sono state trasportate poi nel porticciolo di Celle per permettere i soccorsi. Due feriti, fortunatamente in modo lieve, entrambi trasportati in codice giallo al San Paolo di Savona per trauma toracico.

Notizia in aggiornamento