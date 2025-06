Celle Ligure, giovane rimane infilzato da una ringhiera: in codice rosso al San Paolo

Celle Ligure. Doppio intervento dei soccorritori, dopo le 20 di questa sera, a Celle Ligure per due giovani in difficoltà. Il primo ha interessato un ragazzo di 21 anni che, mentre stava scavalcando una cancellata (probabilmente per entrare in casa) è rimasto infilzato da un ferro della ringhiera.

Un trauma importante all’inguine, per lui, e per questo dopo essere stato soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona dai militi della Croce verde di Albisola.

Poco dopo, in via Montegrappa, un bambino di dieci anni intento a giocare è caduto mentre stava recuperando il pallone, facendo un volo di circa un metro e mezzo. Sul posto i militi della Croce rossa di Varazze che lo hanno accompagnato in ospedale in codice giallo per sospetta frattura della caviglia.