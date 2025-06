Celle, arriva “Jumanji”: ecco la seconda edizione della sei ore di MTB

Celle Ligure. Arriva la seconda edizione della sei ore di MTB “Jumanji”. Sabato prossimo, 21 giugno, al Crossodromo Andrea Timossi, al Bricco delle Forche. L’iniziativa, organizzata dalla A.S.D Celle Outdoor e dal Biscimmia Team, è aperta alle categorie MTB muscolare ed e-bike. La partecipazione é possibile per i singoli o per i team fino a un massimo di 4 partecipanti per squadra.

Il percorso di gara si snoderà lungo una porzione del tracciato del Crossodromo appositamente modificata per le MTB e, novità di quest’anno, prevederà anche un tratto lungo il sentiero single track preparato ad hoc dai volontari dell’ A.S.D. (da qui il nome “Jumanji 2 – Out of Track”).

Sei ore ininterrotte di gara che premieranno non solo resistenza, tecnica e determinazione, ma anche la pianificazione attenta dello sforzo in gara.

A corredo della manifestazione sportiva ci saranno postazioni food & drink e intrattenimento musicale che continueranno anche dopo la fine della gara.

L’apertura degli stand per le iscrizioni, dove verranno consegnati il pacco gara e il chip per il cronometraggio, é prevista dalle ore 12 alle 14.30, mentre il via alla competizione sarà alle 16. Le premiazioni saranno alle 22.30 seguite dal dj set.

Per ogni info: asdcelleoutdoor@gmail.com.