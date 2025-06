Celle, al via la campagna Tolleranza Zero: scatta il divieto di girare in costume e a torso nudo e non solo

Celle Ligure. Il Comune di Celle Ligure ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione e controllo finalizzata alla tutela del decoro urbano, della pulizia degli spazi pubblici e del rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa mira in particolare a contrastare alcuni comportamenti scorretti, tra cui l’abbandono a terra o nei tombini dei mozziconi di sigaretta, la mancata raccolta delle deiezioni canine e l’uso inappropriato degli spazi pubblici da parte di chi circola a torso nudo o in costume da bagno al di fuori delle aree balneari.

Al fine di garantire l’efficacia delle misure adottate, saranno attivati controlli in borghese da parte della polizia locale e verranno sanzionati i trasgressori secondo quanto previsto dai regolamenti comunali.

Potenziamento del sistema di raccolta rifiuti

L’amministrazione comunale ha recentemente acquisito un primo lotto di nuovi cestini per la raccolta differenziata, dotati di posacenere, che verranno installati in alcune aree strategiche del territorio, tra cui via Aicardi, via Consolazione, i giardini dei Piani e delle scuole elementari, l’ingresso della pineta e piazza Assunta. I cestini dismessi non saranno eliminati, ma ricollocati in altre zone del paese per aumentare la capienza complessiva e contenere l’accumulo di rifiuti nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Inoltre, sono stati distribuiti gratuitamente posacenere usa e getta in tutte le spiagge e presso l’Ufficio Informazioni Turistiche (IAT), con l’obiettivo di prevenire l’abbandono dei mozziconi sulla sabbia e lungo le strade.

Comportamenti incivili: tolleranza zero

L’amministrazione richiama al senso civico e alla collaborazione attiva da parte di cittadini e turisti. L’abbandono delle deiezioni canine e la mancata pulizia dell’urina degli animali, in particolare durante i mesi più caldi, rappresentano comportamenti incivili e dannosi per la vivibilità del paese. Attualmente, il territorio comunale è dotato di 41 appositi contenitori per la raccolta degli escrementi, che verranno ulteriormente implementati.

Analogamente, si ricorda che i tombini presenti sul territorio sono collegati al sistema delle acque bianche e ogni rifiuto gettato al loro interno può raggiungere direttamente il mare, con gravi conseguenze ambientali.

Divieto di circolare in costume o a torso nudo

Per tutelare il decoro urbano e il rispetto delle attività commerciali, è fatto divieto di circolare in costume da bagno o a torso nudo lungo le vie del paese e all’interno degli esercizi pubblici. Anche in questo caso, eventuali violazioni saranno sanzionate secondo le disposizioni vigenti.

“A completamento delle azioni previste, è stato attivato un programma straordinario di lavaggio delle strade, in collaborazione con SAT, che si ringrazia per l’impegno costante e la preziosa collaborazione”, spiega il sindaco Marco Beltrame.

“Ci tengo a ricordare che la collaborazione di ogni cittadino e visitatore è fondamentale per mantenere Celle Ligure un paese pulito, decoroso e accogliente. Cittadini, residenti e turisti sono invitati a rispettare le regole e a contribuire attivamente alla cura degli spazi comuni”.