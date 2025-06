Castelvecchio, cucciolo di daino salvato dopo una caduta

Giornata movimentata a Vecersio, frazione di Castelvecchio di Rocca Barbena, non solo per i preparativi della tradizionale festa di Sant’Antonio.

Un verso particolare, un pianto quasi di neonato è stato udito nella giornata di ieri all’interno del paese.

Si trattava di un cucciolo di daino caduto accidentalmente in un orto e che non riusciva più a uscire. Era stata avvistata una femmina in mattinata, probabilmente la mamma.

Allertati ‘i soccorsi’, ecco pronti in arrivo i fratelli Scrigna che nel giro di un quarto d’ora hanno preso in braccio il piccolino e lo hanno liberato verso il bosco.

Un episodio a lieto fine che ha animato il paese in attesa del giorno di festa.