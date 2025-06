Casella (AVS): “Per il termovalorizzatore non basta il Sì di un solo Comune”

Val Bormida. “Un termovalorizzatore è un’opera impattante, che rischia di avere conseguenze per tutto il territorio circostante. In passato, le zone intorno agli inceneritori hanno registrato dati impressionanti di patologie collegate. Per questo motivo, è impensabile che la giunta regionale si nasconda dietro il parere favorevole di un singolo Comune”

Il consigliere regionale Jan Casella (AVS) risponde così alle ultime dichiarazioni dell’assessore Giacomo Giampedrone sul progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore.

“Quando viene attivato un termovalorizzatore, le ricadute riguardano anche i comuni vicini. Noi siamo contrari a questo tipo di impianti, perché siamo preoccupati per le conseguenze sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. E siamo ancora più preoccupati che la scelta della giunta Bucci possa ricadere sulla Val Bormida, un comprensorio che ha già pagato un prezzo altissimo in questo senso” conclude Jan Casella.