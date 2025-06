Il messaggio:

“OGNI SINGOLO GIORNO MI CHIEDETE SE MI RITIRO. Provo a fare del mio meglio ogni giorno,

Quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere “

Intanto sono pronto per una nuova stagione darò più del 100 per 100 sia in campo che fuori,e non deluderò la San Filippo Neri Yepp Abenga che ha avuto ANCORA fiducia in me…Pronto per un altro anno in doppia cifra”.