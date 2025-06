Carcarese ’til I Die: i biancorossi festeggiano con i tifosi del Sunderland

Probabilmente non sono le uniche due squadre biancorosse ad avere vinto il campionato quest’anno. Ma gli incastri del destino hanno voluto far incontrare il Sunderland e la Carcarese. La coppia che non ti aspetti, unita dalle strisce verticali biancorosse e da una fresca promozione. Poco importa che una sia in Premier League e l’altra in Eccellenza.

Tra i tratti comuni, ovviamente con le proverbiali debite proporzioni, l’attaccamento ai propri colori. Nella buona sorte e nelle avversità. Quest’ultime declinate in salsa carcarese con la necessità, una decade fa ormai, di ripartire dalla Seconda Categoria, e in sauce inglese con le due retrocessioni consecutive dalla Premier alla terza divisione. Una caduta agli inferi raccontata da Sunderland ’til I die, documentario Netflix sull’epopea negativa dei biancorossi.

Una trasferta resa possibile tramite i contatti del responsabile del settore giovanile biancorosso Leonardo Vargiu. Nel fine settimana appena trascorso, una formazione della Carcarese composta da dirigenti, tifosi, ex e qualche giocatore, tra cui capitan Spozio, ha affrontato in quel di Sarnico, sul Lago d’Iseo, le formazioni italiana e inglese dei tifosi del Sunderlad. In campo, anche il presidente Alessandro Ferrero.

Un bello spot per Carcare e per la Carcarese che corona così i festeggiamenti per la promozione in Eccellenza.