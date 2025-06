Carcarese, ecco il primo colpo: Daniele Galli è biancorosso

Carcare. È Daniele Galli il primo acquisto per la prossima stagione in Eccellenza annunciato dalla Carcarese, che arricchisce la mediana con un centrocampista di livello.

Classe 1999, Galli esordisce in Promozione a 16 anni con l’Albissola di Monteforte, squadra con cui compie la meravigliosa scalata verso la Serie C. Poi si sposta per 4 anni a Finale, prima della chiamata di mister Diego Alessi, che lo allena prima alla Cairese e poi al Campomorone, qui rimane fino alla scorsa stagione. Queste esperienze gli permettono di incontrare mister Battistel, secondo di Alessi sia a Cairo che a Genova.

“Ho ricevuto molte offerte quest’anno – rivela Galli – la Carcarese è stata tra le prime ad avermi cercato e con il ds Gandolfo mi sono trovato subito bene. In questi anni la Carcarese ha dimostrato di essere una piazza importante, una società seria e di avere un’idea del percorso da seguire anche futuro, un aspetto per nulla scontato, ormai raramente si trova una società che guarda anche in prospettiva e non solo alla singola stagione. Ovviamente ha anche influito il fatto che ci sia Battistel alla guida, l’ho conosciuto come secondo di Alessi, ma si vedeva che aveva già una sua idea di gioco e una preparazione importante, quest’anno l’ha dimostrato portando la Carcarese in Eccellenza, ho tanto stima di lui. Conosco anche tanti compagni, che mi hanno scritto in queste settimane. A Carcare ho trovato un ambiente con grande entusiasmo e grande voglia di fare. Sono convinto che potremo fare bene e magari, perché no, essere l’outsider del campionato e toglierci qualche soddisfazione”.

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Galli è stato uno dei primi nomi che ci ha fatto il mister, avendolo avuto già a Campomorone e a Cairo. È un giocatore molto importante della categoria che si può sposare molto bene con le caratteristiche dei nostri centrocampisti. Inoltre è un ragazzo per bene e siamo molto contenti di averlo con noi. Ringraziamo il Campomorone per aver permesso di annunciare il suo arrivo prima del 30 giugno”.