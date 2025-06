Carcarese, altro colpo dalla Cairese: ecco Marco Chiarlone

Innesto giovane e di talento per l’attacco della Carcarese che annuncia l’arrivo in biancorosso di Marco Chiarlone.

Classe 2006, fa tutta la trafila delle giovanili nella Cairese e proprio con la maglia gialloblù esordisce in Eccellenza ancora quindicenne, a lanciarlo tra i grandi mister Diego Alessi e il suo staff composto allora anche dal tecnico Michele Battistel. A Cairo Chiarlone rimane per tre stagioni, due in Eccellenza e una in Serie D, ed ora l’avventura alla Carcarese.

“Ho scelto di venire alla Carcarese perché mi hanno parlato tutti molto bene della società e dell’ambiente, un gruppo sano e di bravi ragazzi, tanti dei quali conosco già – spiega Chiarlone -. La società mi ha fatto subito una bella impressione, mi hanno trasmesso molto entusiasmo e molta fiducia. Inoltre ,sulla mia scelta ha inciso il fatto che sia Battistel l’allenatore, appena ho parlato con lui avevo già le idee chiare sul dove andare a giocare quest’anno. Ci sono tutti i componenti per fare bene, non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Quando ci siamo incontrati con mister Battistel per programmare la prossima stagione, una delle sue richieste è stata quella di aumentare il numero di giocatori bravi a saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Tra questi abbiamo individuato in Marco il profilo ideale, un ragazzo della Valbormida che ha già anni di prima squadra alle spalle. Pensiamo che, trovando un ambiente che gli possa dare fiducia come quello biancorosso, lui abbia gli ingredienti perfetti per esprimersi al meglio, siamo molto felici di averlo con noi. Ringraziamo la Cairese per aver consentito di annunciare il suo arrivo al Corrent prima del 1° luglio”.