Carabinieri aggrediti ad Albenga, Podio: “Episodio preoccupante”

Albenga. “Esprimo tutta la mia vicinanza ai carabinieri aggrediti la scorsa notte in piazza Europa, mentre stavano facendo il loro dovere per garantire la sicurezza della nostra città. Erano intervenuti per fermare una rissa violenta, ma sono stati presi a pugni e morsi, finendo in ospedale”, ad affermarlo il consigliere albenganese Nicola Podio.

“A seguito dell’episodio, anche un’auto di servizio è stata danneggiata. Sono fatti gravissimi che non possono e non devono passare sotto silenzio. A questi uomini e donne in divisa va tutta la mia solidarietà, insieme a un sincero augurio di pronta guarigione. Chi indossa una divisa e si mette al servizio della collettività merita rispetto e tutela. Purtroppo quello accaduto in piazza Europa non è solo un atto vile contro i nostri militari, ma è anche il segnale evidente di un clima di crescente insicurezza che sta colpendo Albenga”, afferma.

“È doveroso unire le forze – amministrazioni, cittadini e istituzioni – per rafforzare i presidi di legalità e riportare un senso di sicurezza reale e percepita nelle nostre piazze. Ringrazio tutte le forze dell’ordine per il lavoro che, con professionalità e coraggio, portano avanti ogni giorno anche in contesti sempre più complessi e difficili”, conclude.