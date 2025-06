Caos US Albenga: in panchina senza abilitazione, Thomas Massa squalificato due mesi

Le ultime news sulla gestione Nicola Bisazza e Cristian Candela dell’US Albenga concernevano la messa in liquidazione della società da parte della guardia di finanza. Nella giornata di ieri, squalifiche per i tecnici Thomas Massa e Rocco De Marco e per i giocatori Daniele Di Porto e Tommaso Ferrarese.

All’allenatore Thomas Massa, che inizialmente doveva guidare la Juniores, due mesi di squalifica per non essere in possesso del patentino necessario per svolgere il ruolo di secondo in Serie D. Anche a Rocco De Marco – ex di Carcarese, Speranza e Letimbro – due mesi di squalifica per non aver impedito a mister Massa di svolgere funzioni non idonee al suo patentino UEFA C.

Mini squalifica ai calciatori Daniele Di Porto e Tommaso Ferrarese per aver disertato le audizioni della Procura Federale. Il comunicato completo (QUI).