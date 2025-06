Cantera Torre de Leon pronta per un’estate di tornei: lunedì la presentazione delle iniziative

Savona. Non finisce mai di stupire il sodalizio biancorosso (i colori della città di Savona, così come la “Torretta” Leon Pancaldo stampigliata sulle magliette ne sono il glorioso simbolo e l’emblema).

Puntualmente ogni estate, quando le attività di federazione si fermano, sale in cattedra proponendo i suoi eccezionali progetti nel segno del rinnovamento nella continuità e viene sistematicamente premiata da consensi, approvazioni e attestati di stima che vanno ben oltre le pur legittime attese. Alla base di questo enorme successo senza precedenti storici nel calcio giovanile nazionale, un mix vincente fatto di un formidabile lavoro di programmazione, di idee innovative, di mirabile costanza, di indefesso impegno, di spirito di sacrificio, di valori, di un grande senso di appartenenza e soprattutto tanta, tanta fede e convinzione di riuscire a regalare un sogno alle future promesse che aderiscono all’iniziativa.

La Cantera TDL, per meglio presentarla, è un’associazione a regime no profit (totale assenza di lucro, per intenderci) affiliata all’ente di promozione Libertas e regolarmente registrata al Coni, e fa dell’aggregazione e della ricreazione il centro apicale delle sue attività che si snodano lungo l’arco temporale di tutto un intero anno solare. Nel tempo ha visto fiorire varie sezioni dedicate appositamente alla cultura, all’arte, all’escursionismo, al volontariato e al tempo libero in generale. Fiore all’occhiello la tradizionale proposta di soggiorno turistico/sportivo, un format collaudato di elevata qualità che da un quindicennio ha trovato nella splendida Catalunya la sua terra elettiva, dopo essere approdato in precedenza in Francia, Belgio, Germania, Svezia e Paesi dell’Est come Croazia, Polonia e Ungheria.

Consiglio di amministrazione, direttivo, assemblea, staff tecnico e comitato organizzatore coordinati dal riconfermato responsabile tecnico Felicino Vaniglia anche per questo luglio 2025 hanno predisposto un piano di prim’ordine. A tale proposito nella serata di lunedì 23 giugno all’interno della suggestiva Sala Meeting del Sea Art Hotel di Vado Ligure avverrà la presentazione ufficiale delle iniziative che vedranno la partecipazione di diverse categorie Under.

Il presidente in pectore Piero Pirola ed il presidente onorario Roberto Pizzorno, ribadendo il carattere ludico, educativo e sociale della Cantera, hanno già rivolto anticipatamente il loro ringraziamento a quanti con encomiabile voglia di collaborazione e buona volontà rendono realizzabile questa, ormai tradizionale, bellissima opportunità di crescita dall’elevato contenuto formativo che consente ai giovani talenti savonesi (e non solo) di avere visibilità e prestigio in campo internazionale.

Perché l’inimitabile marchio “Torre de Leon” sia in continua ascesa (nel 2024, 116 partecipanti e la conquista di 2 ori ed un argento ai rigori) se lo chiedono in molti. “Proviamo a rispondere così – afferma Vaniglia -: perchè la Cantera è evergreen, perché è abitata da un popolo rebelde sin causa, perché è un contrassegno inconfondibile di prestigio, perché ha uno stile impareggiabile, perché è un brand fashion sempre al passo con i tempi, perché è una fantastica impresa che non si limita a farsi gradire una volta sola, ma riesce a farsi scegliere sempre e comunque, perché è riuscita a lasciare una parte di sé nella memoria a lungo termine di chi ha deciso di dargli fiducia, perché è un motore fiammante rodato per tentare l’impossibile, perché venendo al lato agonistico è un’idea di un calcio romantico che crea un legame imprescindibile con un ingrediente indispensabile qual è la passione (la nostra stella polare, la nostra linea guida, la nostra guida), che unita alla competenza, alla conoscenza e all’esperienza, ne fanno un servizio di grandissima garanzia e sicurezza. Insomma l’Asr Cantera Torre de Leon è una famiglia, una religione comune, una scuola di vita, aperta alle Eccellenze. Sul binario centrale è in arrivo la mitica Spain Trophy che schiererà ben 3 Selection a difesa dell’orgoglio italiano, del blasone e del suo inimitabile palmarès. Vamos alla battaglia entonces!”.