Canottieri Sabazia al terzo posto tra le società nella gara interregionale di Osiglia

Osiglia. Squadra della Canottieri Sabazia al gran completo nella gara interregionale di Osiglia, svoltasi domenica 15 giugno.

La manifestazione, prevista in un primo tempo a Savona, inserita nel calendario die festeggiamenti dei cent’anni, è stata successivamente spostata ad Osiglia per la coincidenza del Mercato europeo in Darsena.

Per Osiglia una grande occasione la ripresa attività di canoa ad alti livelli, infatti erano presenti le più forti società del settentrione che hanno dato vita a gare ad alto profilo tecnico.

Per la Sabazia il ritorno di Alberto Regazzoni dopo anni di assenza, il quale vince la gara nella propria categoria Master, ma si impone anche nella categoria Senior con tempi di altre epoche. La squadra savonese nel complesso si è comportata bene giungendo terza dietro le fortissime squadre della Lombardia (Sestese prima classificata e Cus Pavia seconda classificata), mantenendo però il primato tra le liguri.

Bene il settore giovanile: alla fine risultano tutti medagliati.

Il medagliere della Canottieri Sabazia: 5 medaglie d’oro, 9 d’argento, 2 di bronzo.

Di seguito i risultati.

K2 5,20 2.000 M. Allievi B 2° Santoro Lorenzo [classe 2014] Vaccari Livio [2014]

K1 4,20 2.000 M. Allievi B 2° Resca Matteo

C1 200 M. Ragazzi 3° Pennino Matteo [2010] tempo 1’16″03

C2 200 M. Senior 2° Tarditi Andrea [1998] Tarditi Marco [2004]

K2 200 M. Junior 3° Baldizzone Filippo Francesco [2007] Delfino Ettore [2007] Parodi Michele

K1 200 M. Master A 1° Regazzoni Alberto [1986]

K1 200 M. Master B 2° Torelli Andrea [1982]

K1 200 M. Master B 1° Peira Ariela [1983]

K2 5,20 200 M. Allievi B 2° Resca Matteo [2014] Santoro Lorenzo [2014]

K1 200 M. Senior 1° Regazzoni Alberto [1986] tempo 38″67

K2 200 M. Junior 2° Parodi Michele [2008] Ricco Paolo [2008]

3° Baldizzone Filippo Francesco [2007] Mineo Alessandro

K1 4,20 200 M. Allievi A 1° Rizzo Lavinia [2015] tempo 1’22″84

Staffetta K1+K2 2X200 M. Allievi B 1° Resca Matteo [2014] Santoro Lorenzo [2014] Vaccari Livio [2014]

K1 200 M. Dir A 2° Toni Esperio [1988] tempo 1’18″63

C2 200 M. Ragazzi 2° Lucarino Samuele [2010] Pennino Matteo [2010]

K4 200 M. Senior 2° Bonfiglio Gianluca [1997] Curletti Luca [1997] Dentone Daniele [1997] Parodi Michele [2008]

C4 200 M. Senior 2° Ricco Paolo [2008] Rossi Riccardo [2005] Tarditi Andrea [1998] Tarditi Marco [2004]

Gli atleti della Canottieri Sabazia sul podio