Canottaggio: Paola Malinconico si aggiudica il titolo di campionessa regionale Under 17

Genova. Ai campionati liguri di canottaggio 2025, disputati il 15 giugno a Genova nel bacino remiero di Pra’, il Gruppo Canottaggio della Lega Navale di Savona ha partecipato con quattro atleti ottenendo una medaglia d’oro, una d’argento, una di bronzo ed un quarto posto.

Esaltante la gara del singolo Under 17 metri 2.000 che Paola Maria Carlotta Malinconico ha dominato con grande sicurezza, sempre in testa dalla partenza e terminata infliggendo ben dodici secondi all’atleta della L.N.I. Sestri Ponente, diciannove alla terza della Soc. Murcarolo e ventitre alla quarta della Soc. Speranza di Prà. La conquista del titolo di Campionessa Ligure ha ripagato Paola dei tanti sacrifici patiti nella preparazione a causa delle condizioni meteo sfavorevoli che non hanno consentito di svolgere regolari allenamenti in mare ma l’atleta savonese ha saputo comunque come affrontare la situazione, con grande forza di volontà.

Medaglia d’argento per Michele Loffredo nella gara del Master singolo 1.000 metri dietro all’atleta della Can. Sanremo che lo ha preceduto di sedici secondi al termine di una gara combattuta.

Ottima la medaglia di bronzo conquistata da Giulio Boatini nel singolo Under 19 metri 2.000 in cui ha ottenuto il terzo tempo assoluto su sette partecipanti. Gara molto dura, dove nulla ha potuto contro gli atleti del Rowing Club Genovese e dell’Urania di Vernazzola, ma in cui ha preceduto con largo distacco tutti gli altri concorrenti. Anche per Giulio vale il discorso delle difficoltà negli allenamenti in mare ma certamente, se il meteo gli consentirà di allenarsi con più regolarità, in futuro potrà ottenere risultati migliori.

Medaglia di legno ottenuta infine nella specialità del doppio Master Misto metri 1.000 con l’equipaggio formato da Michele Loffredo e Federica Perata che hanno visto sfumare il terzo posto a causa di un piccolo incidente tecnico.

Nel complesso, quindi, ottima trasferta dei canottieri savonesi che possiamo tranquillamente definire “pochi ma buoni”, che è anche il giudizio dei tecnici Franco Badino e Federica Perata.

Paola Malinconico