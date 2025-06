Campionato italiano giovanile di XCO ad Albenga, Irene Grandi a Loano ma anche street food, teatro e musica: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Appuntamento da non perdere nel weekend per gli appassionati di mountain bike: ad Albenga si corre infatti il Campionato italiano assoluto giovanile di XCO. Nella città delle Torri sarà protagonista anche lo shopping, mentre per i golosi ci sono la lumacata di Cantalupo e lo Street Food Festival ad Albisola. Finale Ligure ospita invece la Notte Romantica, mentre a Loano torna la Notte Bianca. Per gli appassionati di teatro la rassegna “In & Out” porta in scena “Lady D.” nelle grotte di Borgio. Da non perdere anche la festa delle Erbe di Rollo e la giornata dello Yoga a Savona. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE DI XCO AD ALBENGA

Con grande entusiasmo, Albenga si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Giovanile di Cross Country della Federazione Ciclistica Italiana, organizzato dalla UCLA 1991, che si terrà il 21 e 22 giugno. Questo prestigioso evento non è solo un appuntamento sportivo di rilievo, ma una vera e propria festa per la città e il territorio.

Grazie al suo patrimonio storico e culturale, Albenga rappresenta una cornice ideale per il Campionato. La città, già celebre per la sua ricca storia, si distingue oggi anche per i sentieri della Piana Ingauna, recentemente riqualificati per accogliere gli appassionati di mountain bike ed e-bike. A pochi chilometri dalle splendide spiagge liguri, questi percorsi permettono agli atleti di immergersi nella natura, tra colline e mare, esaltando l’ ecosostenibilità dello sport e il rispetto per l’ambiente.

Il Campionato vedrà la partecipazione di circa 800 giovani atleti provenienti da ogni regione d’Italia, con un afflusso stimato di oltre 3.000 persone sul territorio.

Il 21 e 22 giugno, Albenga sarà teatro di un evento che esalta sport, giovani talenti e territorio, dimostrando ancora una volta come il ciclismo sia un motore di crescita, aggregazione e valorizzazione. Albenga è pronta ad accogliere l’Italia del ciclismo giovanile, in un weekend che promette grandi emozioni e spettacolo.

PROGRAMMA della giornata inaugurale del 20 giugno:

Ore 18.15 Raduno delle società presso Viale Martiri della Libertà altezza di via Don Barbera;

Ore 18.30 Partenza della sfilata con in testa Banda Musicale;

Ore 19.00 Arrivo in Piazza San Michele discorso d’apertura e benvenuto del Sindaco, amministratori, autorità FCI ed organizzazione;

Ore 19.45 termine cerimonia

CRONOPROGRAMMA 21/06/2025:

Verifica tessere – dalle ore 14.00 alle ore 18.30

RIUNIONE TECNICA ALLE ORE 18.45

Prove UFFICIALI 15:00 – 18:00

CRONOPROGRAMMA 22/06/2025:

Verifica /ritiro dorsali fino ad un ora prima di ogni singola gara 08:30

CRONOPROGRAMMA GARE 22/06/2025:

09:00 XCO ESORDIENTI 1

10:00 XCO ESORDIENTI 2

11:00 XCO DONNE ESORDIENTI 2

11:02 XCO DONNE ESORDIENTI 1

12:00 XCO DONNE ALLIEVE 2

12:02 XCO DONNE ALLIEVE 1

14:15 XCO ALLIEVI 1

15:30 XCO ALLIEVI 2

SHOPPING AD ALBENGA CON "TANTU AU MAGGIU"

SHOPPING AD ALBENGA CON “TANTU AU MAGGIU”

Shopping e tradizione con “Tantu au muggiu” ad Albenga. Passeggiare per il Centro Storico e lungo Viale Martiri della Libertà sarà ancora più speciale grazie al ritorno del tradizionale appuntamento con “Tantu au muggiu”. Dentro e fuori i negozi, sarà possibile approfittare di occasioni e sconti imperdibili, valorizzando il commercio locale e sostenendo le attività della città.

L’iniziativa si svolgerà in tre weekend:

20-21 giugno

25-26 luglio

22-23 agosto

Un’opportunità per cittadini e visitatori di godersi lo shopping, immergersi nelle bellezze del centro e partecipare agli eventi che animeranno Albenga.

A CANTALUPO LA LUMACATA

A CANTALUPO LA LUMACATA

Anche quest’anno, nella frazione collinare di Cantalupo, l’inizio dell’estate si celebra a suon di lumache! La Società SAN G. BATTISTA 1907, con il patrocinio del Comune di Varazze, vi invita sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 alla mitica Lumacata, in occasione della festa di San Giovanni Battista.

Le protagoniste indiscusse saranno le Lumache alla ligure, cucinate secondo la ricetta De.Co., fiore all’occhiello della nostra gastronomia locale. E per chi ama variare, ci saranno tante altre prelibatezze pronte a soddisfare ogni palato.

Ma la Lumacata non è solo buona cucina, è anche allegria, musica e stare insieme.

Sabato sera si accende l’energia con Valle Latina SK e DJ Omar, pronti a farci ballare sotto le stelle. E domenica si continua con le note di Euse e il ritmo coinvolgente di DJ Dave.

Per chi arriva da Varazze, nessun problema di parcheggio: un comodo servizio navetta gratuito, a cura della Protezione Civile, sarà attivo in entrambe le serate dalle 18.30 alle 22.30, con partenza dal Comune di Varazze.

E se volete portarvi a casa un po’ di sapore, sarà possibile acquistare lumache da asporto:

Sabato dalle 18.00 alle 19.00

Domenica dalle 11.00 alle 12.00

Insomma, la Lumacata è un appuntamento da non perdere: un mix perfetto tra tradizione, gusto e divertimento. Vi aspettiamo numerosi per due serate che sanno di Liguria e di festa.

ALBISOLA STRET FOOD FESTIVAL

ALBISOLA STRET FOOD FESTIVAL

Amici di Albisola e dintorni, segnatevi queste date: dal 20 al 22 giugno 2025. Per dare inizio all’estate 2025 vi aspetta infatti un evento da non perdere, nella splendida cornice della passeggiata Eugenio Montale! Tre serate all’insegna del gusto, della musica e del divertimento: street food, concerti, DJ set, drink e tanta allegria dalle 18 fino a mezzanotte!

COSA TROVERETE?

Specialità street food italiane e internazionali:

– Hamburger gourmet, BBQ americano, cucina brasiliana

– Arancine in tante varianti, arrosticini, gnocco fritto con salumi DOP

– Panini d’autore: salsiccia di Bra, gambero rosso, polpo, pulled pork

– Fritture di pesce ligure, cuoppi misti e ostriche con prosecco e caviale

Cocktail e birre artigianali:

– Mojito classico, alla fragola e speciale al basilico

– Selezione di birrifici artigianali locali

Live music & DJ set per ballare sotto le stelle!

Vieni con i tuoi amici, assaggia, brinda, balla e goditi l’atmosfera estiva!

NOTTE BIANCA A LOANO CON IRENE GRANDI

NOTTE BIANCA A LOANO CON IRENE GRANDI

A Loano è ormai tutto pronto per l’edizione 2025 della “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento in programma il 21 giugno e promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Fipe- Confcommercio e Centro Culturale Polivalente.

Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e dalle 17 offriranno originali punti di degustazione di street- food. Sempre a partire dalle 17 sulla passeggiata troveranno spazio gli stand degli artigiani e degli artisti, che fino a sera esporranno i frutti della loro abilità. Grande protagonista sarà la musica, con concerti ed esibizioni in diversi punti della città a partire dalle 21.30. Ad esibirsi saranno: Slot Machine Band, Tuan Band, Liga + Vasco + 883 Cover Band, i Dirty Blonde, i Drim Country, i Ludwig, i New Gen, i 4WD, il Premiato Cotonificio, i 4Real con Edhera, i Missing Ink, i Running Shadows, il Gruppo Tribal Bellydance, Simona & Marco, Paolo Bortolotti, The Soul.

Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione l’Agenzia Eccoci Eventi) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Ad esibirsi quest’anno sul palco allestito in piazza Italia una grande interprete della musica italiana: Irene Grandi.

Dopo trent’anni di carriera vissuti con intensità, passione e un’instancabile voglia di mettersi in gioco, Irene Grandi torna sui palchi di tutta Italia con il “Fiera di me Tour”: uno spettacolo che è al tempo stesso celebrazione, racconto e visione. Un concerto pensato come un viaggio tra passato e presente, che raccoglie i frammenti più preziosi di una carriera iniziata nel 1994 e li ricompone in un mosaico nuovo, vibrante, che guarda con slancio verso il futuro. Un presente in cui scoprire, ancora una volta, che “è tutto qui”.

Accanto ai grandi classici che hanno segnato intere generazioni (da “In vacanza da una vita” a “La tua ragazza sempre”, da “Bruci la città” a “Prima di partire per un lungo viaggio”) Irene riporta in scena gemme meno conosciute del suo repertorio e presenta i suoi nuovi brani inediti, come “Fiera di Me”, un inno alla forza personale e alla rinascita, e “Universo”, firmato da Francesco Bianconi e Kaballà. A questi si aggiunge “Favole”, il nuovo singolo uscito l’11 aprile, ulteriore tassello di un percorso artistico in continua evoluzione, che riflette una donna e una musicista capace di raccontarsi con sincerità, delicatezza e potenza espressiva. Sul palco con lei una band di musicisti straordinari: Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, corista e polistrumentista. Insieme daranno vita a uno spettacolo energico ed emozionante, in cui ogni nota è un tassello della sua storia e ogni parola un ponte verso ciò che verrà. Il tour è organizzato da Imarts -International Music And Arts.

L’accesso alla piazza, a partire dalle 20.45, sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Anche quest’anno la festa troverà spazio nella zona di via dei Gazzi, via Dante, via Pirandello e viale Enrico Toti con “Aspettando la Notte Bianca” in programma venerdì 20 giugno. Alle 16 apriranno gli stand del mercatino artigiano mentre dalle 18 sarà protagonista lo street-food, con tante golosità proposte dalle attività della zona. Alle 19 concerto dei Premiato Cotonificio, che proporrà cover di brani pop e rock italiani e stranieri, e alle 21 live di Paolo Bortolotti, con i grandi classici della musica italiana. Il Mago Alex incanterà grandi e piccoli con le sue spettacolari magie.

"LADY D." IN SCENA NELLE GROTTE DI BORGIO

“LADY D.” IN SCENA NELLE GROTTE DI BORGIO

Sabato 21 giugno, alle ore 21.30, nelle Grotte di Borgio Verezzi, per la rassegna “In & Out – Impronte di donne” è di scena una delle più emblematiche icone femminili dell’ultimo novecento “LADY D.” di Annalisa Favetti e Pino Ammendola

con la collaborazione di Clelia Ciaramelli, con Annalisa Favetti. Regia di Pino Ammendola. Scenografie di Giuseppe Santilli. Spettacolo prodotto e distribuito da Nicola Canonico per la Good Mood.

Subito dopo l’incidente stradale sotto il tunnel del Pont De L’Alma a Parigi, dai rottami fumanti dell’auto, si libra la voce di Lady D, la principessa più amata nel mondo. In una sorta di delirio premorte, Diana Spencer inizia a raccontare la sua storia conducendo gli spettatori nel suo mondo più intimo e segreto, lontano anni luce dalla felicità delle principesse dei cartoni animati. La sua è l’immagine di una donna ricca di passione, di desiderio di ribellione dagli schemi del palazzo che non le rendono possibile essere se stessa. Ci appare forte e al contempo debole, resiliente e pronta a scardinare le regole di una corte ormai anacronistica.

Nell’interpretazione appassionata di Annalisa Favetti, lo spettacolo diretto da Pino Ammendola ci restituisce attraverso il racconto la dolcezza, la grinta e lo strazio di Lady D: una donna che soffre e sbaglia ma trova sempre una via per riprendersi lo scettro della vita.

Volto noto al grande pubblico per le molte apparizioni sul piccolo e grande schermo (dalla fiction “Un posto al sole” al film “Un Marziano di nome Ennio”, per la regia di Davide Cavuti, recitato recentemente al fianco di Massimo Dapporto e Michele Placido) Annalisa Favetti ha una profonda passione per il palcoscenico che ha iniziato ad affrontare giovanissima e per il quale si è formata con Gigi Proietti e altri grandi maestri e colleghi di lavoro.

FESTA DELLE ERBE DI ROLLO

FESTA DELLE ERBE DI ROLLO

Borgo di Rollo, suggestivo nucleo tra gli ulivi e il mare di Andora, si prepara al ritorno della Festa delle Erbe Aromatiche, Officinali e delle Antiche Tradizioni che, dopo 5 anni di pausa, si svolgerà dal 20 al 22 giugno 2025 con un ricchissimo programma. Inaugurazione venerdì 20 giugno alle ore 12.00.

La manifestazione, co-organizzata dal Comune di Andora e dall’Associazione Antico Borgo di Rollo, con il patrocinio della Regione Liguria, è certamente uno degli eventi più attesi e amati nella storia di Andora e che apre la stagione estiva: è amata da residenti, turisti, appassionati di botanica e cultura mediterranea. Per tre giorni il borgo si trasforma in un giardino diffuso, ricco di colori, profumi e incontri. Oltre 40 espositori accolti fra gli ulivi, tra coltivatori, vivaisti e artigiani, provenienti da tutta Italia.

Il programma offre laboratori creativi, incontri con autori, workshop di acquarello botanico e fotografia, escursioni naturalistiche, cooking show a base di erbe spontanee, mostre, conferenze e un’area giochi dedicata ai più piccoli. Non mancheranno i momenti di relax con yoga tra gli ulivi e le esperienze rurali come il “Battesimo della sella” con l’asinello Lilla.

Ci sarà il consueto spazio ristoro, dove sarà possibile gustare piatti della cucina ligure preparati con erbe aromatiche locali, tra convivialità e sapori autentici.

Spazio anche alla musica, con concerti ogni sera, che vedranno protagonisti artisti e formazioni di alto livello come Rudy Cervetto & Friends, Duo Rovaldi-Spath, il Duo AnimA, Celtic Vero & Bellardini, Mario Cau & Zingarò, Celtic Dream e il Trio Mormorè.

“Siamo lieti che l’Associazione Antico Borgo di Rollo abbia raccolto con noi la sfida di organizzare questa manifestazione che accoglie i visitatori in uno scenario suggestivo e offre un programma ricchissimo e di qualità con numerose alternative di intrattenimento – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Flavio Marchiano con delega all’Agricoltura e alle Frazioni – Oltre alle proposte dei 40 espositori del settore florovivaistico, delle erbe mediche e aromatiche, dell’artigianato e dell’editoria di settore, ci sono le escursioni, i concerti, i laboratori, le visite guidate, contest di fotografia e le presentazioni di libri tematici. L’obiettivo è offrire qualcosa di coinvolgente in ogni momento della giornata e permettere di trascorrere a Rollo momenti piacevoli, scoprendo il territorio, il patrimonio culturale, agricolo e ambientale”.

Il pubblico potrà arrivare al borgo grazie al servizio di navetta gratuita attivo per tutta la giornata dalle ore 8.45 e che parte dalla Piazza del Mercato (lato Via Genova) ed arriva fino al parcheggio di Rollo.

La festa si aprirà venerdì 20 giugno alle ore 12.00 con l’inaugurazione ufficiale presso l’Oratorio del borgo e la mostra “Colori della Riviera” dell’artista Gillian Woodman. In contemporanea prenderà il via il contest fotografico “Scatti nel Borgo” a cura di Andrea Gamba e Benedetto Macchia.

GIORNATA DELLO YOGA A SAVONA

GIORNATA DELLO YOGA A SAVONA

A Savona sabato 21 giugno appuntamento con la IV Edizione della Giornata Internazionale dello Yoga, nella Fortezza del Priamar.

“In questi tempi bui cerchiamo di rimanere uniti e proteggere la fiamma della pace! Tante le attività finalizzate proprio alla ricerca dell’armonia tra tutti gli esseri con momenti di yoga, laboratori per grandi e bambini, un momento di condivisione musicale cin il Maestro Pandit Ritwik Sanyal, figura celebre del panorama indiano e internazionale. Alle 19 ci sarà inoltre la prtaica del Common Protocol. Le attività sono aperte a tutti e l’ingresso è libero” dicono gli organizzatori.

Il programma dell’evento è qui: https://www.induismo.it/events/yoga-day-2025-savona/

"NOTTE ROMANTICA A FINALE"

“NOTTE ROMANTICA A FINALE”

Tornerà sabato 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, nei Comuni aderenti della rete dei “Borghi più Belli d’Italia”, la decima edizione della “Notte Romantica”, l’evento nazionale che trasformerà centinaia di suggestive e caratteristiche location di tutto lo Stivale in luoghi incantati con un programma che intreccia cultura, gastronomia e intrattenimento.

Nel giorno più lungo dell’anno, anche Finalborgo aderirà al lungo elenco di località partecipanti e, dal tramonto fino a notte, proporrà una sua interpretazione del romanticismo e del bacio, tema scelto per questa edizione, puntando sull’intimità dei suoi luoghi abbelliti da installazioni dedicate, sull’atmosfera rilassante e sui suoi suggestivi scorci.

Nelle vie e nelle piazze pieni di storia del Borgo, saranno installati sette totem raffiguranti altrettanti baci divenuti celebri grazie al cinema, alla fotografia o comunque all’arte in generale. In piazza Santa Caterina, con una vista mozzafiato con il Castel San Giovanni a fare da sfondo, una romanticissima panchina dove farsi ritrarre e pubblicare poi lo scatto digitale con gli hashtag #borghitalia e #BACIAMIAFINALBORGO, oltre a #visitFinaleLigure taggando la pagina omonima.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 21 GIUGNO alle ore 16 e 30 A SPASSO CON SANTIAGO, una simpatica passeggiata assieme al il nostro simpaticissimo pony nell’uliveto del parco.

Alle ore 17.00 SALUTO AGLI ASINI, un modo divertente per conoscere gli asinelli, chi è il più dolce? Chi è il più simpatico? Cosa mangiano? Vieni a scoprirlo assieme al nostro staff…

DOMENICA 22 GIUGNO spazio dalle 16 e 30 a MERENDA IN STALLA, con gli amici asinelli che Vi aspettano per tante coccole e per gustare una merenda in compagnia.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

